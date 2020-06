24 jun 2020

El éxito de Nuria Roca no solo reside en su trayectoria profesional como presentadora o escritora, si no también con sus looks televisivos. Sin embargo, desde que adoptara con muchas ganas su papel como influencer también ha comenzado a dar consejos beauty que sus seguidores reciben con mucho gusto. Y si hace unos días era Vicky Martín Berrocal quien enseñaba cómo evita ella el pelo encrespado, ahora ha sido Nuria quien también ha desvelado su secreto para tener una melena sana. Si ya fichaste trucos de cómo cuidar tu pelo si te has teñido tu misma, tienes que ver los productos que está utilizando Nuria Roca.





Los miles de seguidores que tiene Nuria Roca en Instagram preguntan casi a diario por sus prendas, sus recetas, sus rutinas deportivas y por supuesto sus tips de belleza. Entre ellos se encuentran cuestiones sobre el cabello, ya que Nuria lucir una melena muy bonita cuando aparece en televisión. Por ello la presentadora ha querido resolver las dudas confesando cuál es la gama de productos que usa: "Sois muchos los que me preguntáis que hago para tener una melena sana y brillante y el secreto es H&S".

"Llevo más de veinte años utilizando H&S de forma continuada, ahora estoy con la gama Supreme reparadora e hidratante, las voy alternando", explicó Nuria mostrando algunos de los productos que usa. Y en concreto mostró uno de los que se encargan de tratar el pelo desde la raíz ya que según ha detallado "es importantísimo cuidar el cuero cabelludo como cuidamos la piel de la cara". "Este producto lleva aceite de argán que te deja una melena maravillosa y no tiene ni fosfatos ni parabenos", detalló. Lo mejor es que son productos muy baratos y que por menos de 4 euros puedes hacerte con ellos acudiendo a cualquier supermercado.