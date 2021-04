19 abr 2021

Cortar el pelo no es la única solución para arreglar los problemas de tu cabello. Cada vez existen más productos que le devuelven la vitalidad y te ayudan a mantener tu melena brillante y con más fuerza y no tienen por qué ser caros. Hemos buceado por la sección de los más vendidos de Amazon donde ya descubrimos joyas como la mascarilla que repara el pelo dañado, el champú de cebolla que previene su caída y el tónico que fortalece tu cabello y hemos encontrado otro must have: un aceite capilar que mantendrá tu melena nutrida, hidratada y con un brillo infinito.

Hablamos del aceite extraordinario de la marca Elvive que se ha convertido en uno de los best seller de la marca y de Amazon con una valoración de 4,6 sobre 5. Elaborado a base de aceites esenciales de flores preciosas (tiaré, manzanilla, caléndula y rosa) transforma tu melena, incluso las más secas, dejándolas suaves y sedosas.

Está especialmente recomendado para cabellos rizados y encrespados, ya que define el rizo y logra un efecto anti-frizz incluso en los lugares más húmedos. Como te hemos dicho, este tipo de productos no tienen por qué ser caros y para muestra, un botón. Su precio es de 8,50 euros pero ahora está rebajado y puedes comprarlo en Amazon por 5,94 euros.

Dependiendo del resultado que persigas, puedes usarlo de una manera u otra. Si lo que quieres es ayudar a tu cabello a regenerarse y eliminar las puntas abiertas, úsalo antes de lavarte el pelo como complemento a tu mascarilla, así lograrás que penetre en las fibras escamosas, restructurándolas y conviertiéndolas en una superficie lisa y suave. Sólo tienes que dejarlo durante 15 minutos en tu cabello cubierto por una toalla húmeda para que el aceite penetre en profundidad nutriéndolo.

Si lo que buscas es potenciar su efecto anti frizz, aplícalo justo al salir de la ducha, ya que como no hay que aclararlo, el pelo absorberá el aceite asimilando mejor todas sus propiedades. También puedes usarlo justo antes de hacerte un peinado, para potenciar su brillo y disciplinar tu cabello. Si tienes una melena curly y estás buscando unos rizos perfectos, lo ideal es que apliques el aceite generosamente y luego envuelvas el pelo con una toalla para tener unos bucles definidos y bajo control.

Las usuarias están encantadas, tantos las que o usan para mantener sus rizos a raya: "Dos palabras: im-presionante. Una pasada lo bien que queda el pelo (probado con pelo rizado y ondulado). Increible. Unas gotas de nada sobre el pelo húmedo (justo después de lavártelo o lo humedeces un poco si lo tienes seco) lo acomodas "estrujándolo" como te hacen en la peluquería, y el resultado es sencillamente espectacular". Como las que lo utilizan para nutrir su cabello y reparar las puntas abiertas: "Me encanta este producto.Yo lo aplico despues de ducharme y quitarme la humedad máxima del pelo, me aplico de medios a puntas suavemente y se nota muchísimo, hace un año que no me corto el pelo y tengo las ountas perfectas".

Un producto multiusos de fácil aplicación y mejor precio.