20 abr 2021

Después de dar a luz a su primer hijo, María Pombo decidió pasar por la peluquería para poner a punto el rubio que lleva siempre. Fue allí donde desveló el truco de las mechas babylights que se hace para aclarar su base de manera natural. Un cambio de look sencillo y nada atrevido con el que no se quedó conforme. Por ello, volvió a su salón de confianza para dar una nueva vida a su melena escogiendo el flequillo cortina largo que es perfecto para las que no quieren arriesgar demasiado. Sin embargo, María ha ido poco a poco subiendo el largo de ese flequillo hasta conseguir un resultado perfecto con el que parece estar contentísima.

María se ha enamorado de llamado flequillo gringe, una nueva palabra creada a partir de "grow", crecer en inglés, y "fringe", flequillo, es decir, flequillo que crece. Es un flequillo largo y abierto que cae a los lados del rostro y que se puede conseguir cortando directamente o dejando crecer el que ya tienes. "Este tipo de flequillo encaja muy bien con diferentes tipos de cortes, desde shags a melenas midis o más largas. Su inspiración la encontramos en los años setenta en las relajadas y pronunciadas líneas verticales que nos aportan un aire de libertad. Gracias a esta longitud y a que el flequillo se abre hacia los lados es muy favorecedor. Se puede cortar de modo que el centro sea más corto y la longitud se vaya ampliando progresivamente hasta integrarse más o menos con el resto de la melena. La otra versión es más recta e igual de larga, dejando visible el contraste entre el flequillo y la melena.", afirma M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera.

"Me he vuelto a costar el flequillo, creo que ya no hay vuelta atrás", escribía la influencer junto a una fotografía en la que se aprecia a la perfección que ha escogido la versión larga y redondeada que queda a la altura de las mejillas. De hecho, sus seguidores le preguntaban si estaba contenta con su nuevo flequillo y ella repondía: "Me encanta y no me parece tan complicado de peinar como me habían dicho". Y es que María se ha decantado por el flequillo más cómodo y versátil, ya que incluso puedes recogértelo si te acaba molestando.

"Eso sí, para verano lo dejaré crecer porque me parece más cómodo, pero a la vuelta al cole volveré a cortar", añadió la instagramer. Y le damos toda la razón, porque además es un buen cambio de look con el que celebrar la llegada de la primavera dando una nueva vida a tu melena sin arriesgar demasiado.