13 may 2021

Puede que ya sepas cómo disimular las primeras canas. La industria beauty ofrece una infinidad de tintes y productos, como este champú anticanas con el que no necesitarás aplicar ningun tipo de coloración. Pero si el pelo gris de la Reina Letizia te ha hecho cambiar de opinión y quieres aprender a llevar las canas con estilo y sin tapujos, estos son los cortes de pelo y los tratamientos que tu nueva melena va a necesitar para que tenga un efecto rejuvenecedor inmediato.

El pelo gris es tendencia

Cada vez son más las mujeres que deciden dejarse las canas y acabar con el tabú del envejecimiento. La clave está en saber cuidarlas y llevarlas a un terreno propio en el que cada persona se sienta lo más cómoda posible.

"Debemos feminizar la sociedad desde todas las opciones, porque no hay un modelo exclusivo, sino que debemos integrar ese abanico diverso para romper moldes y hacer una convivencia más justa para todos. La belleza no es exclusiva de nadie, sino que está en cada uno de nosotros, tanto en las cabelleras canosas, como en las que no, en las que lucen una larga melena, como en las que no. Se trata de respetar la propia esencia y abrirse a la alteridad", explica Felicitas Ordás de Felicitas Hair (Barcelona).

Video: Cortes de pelo que rejuvenecerán tu look si has decidido dejarte las canas a la vista

En cuanto a los cortes de pelo, las opciones son muy variadas y versátiles. Bastará con deshacerse de un corte descuidado y sin vida, para crear uno sofisticado y con mucho movimiento. Rafael Bueno, director del salón Rafael Bueno Peluqueros en Málaga, lo tiene claro: "Los cortes pixies, los bobs y los garçon con nucas cortas con o sin flequillo actualizan la imagen de cualquiera. Yo, además, según el color de las canas las enfatizo con mechas claras que le dan aún más brillo y luz".

El mantenimiento del color es primordial, pero otro de los cuidados imprescindibles para las canas es un protector solar para el cabello, ya que, según los expertos, las fibras capilares están mucho más sensibles a la sequedad que provoca la exposición solar. "Lo recomendable sería utilizar protectores solares capilares todo el año. Otro aspecto a tener en cuenta es que el pelo canoso tiende a oxidarse más fácilmente y cuando lo hace adquiere un antiestético color amarillo. Lo ideal es utilizar productos específicos para el pelo gris, como champús y acondicionadores de tonalidades silver o plata que matizan y potencian su blancura", cuenta Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega.

Terminamos con la importancia de una buena hidratación para evitar uans canas encrespadas y secas que podrían echar hasta 20 años encima. "El pelo canoso no solo supone un cambio de color, conlleva asociado sequedad y disminución del grosor de la fibra capilar, es decir, el pelo se vuelve más fino y tiene más tendencia a estar encrespado. De ahí que aportarle la hidratación y nutrición adecuada hará que esté más sano y parezca más bonito. Un pelo sano siempre es un pelo bonito, esté teñido o no", concluye Manuel Mon, fundador del salón Manuel Mon Estilistas en Oviedo.