18 may 2021

Escoger un corte de pelo bob es uno de los cambios de look favoritos entre las famosas. Y es que es un corte que admite muchísimas versiones diferentes para las que no quieren arriesgar tanto o para las que buscan un cambio más radical. Sin embargo, no solo se trata del largo, si no de la textura y movimiento elegidos. Puedes buscar una opción rejuvenecedora como la de Eugenia Marínez de Irujo con flequillo y a capas o la juvenil con flequillo abierto de Michelle Jnner. Sin embargo, la que se lleva esta temporada y que está arrasando entre las famosas es el flop.

Rosamund Pike. pinit

Se trata de un corte recto por los hombros y con la raya en medio. Una nueva versión del blunt bob que esta nueva temporada viene con matices de lo más favorecedores. "Este look se crea cortando un lop y peinándolo con la raya en el medio. No lleva capas, ni desfilados y es un corte recto entero. Luce perfecto en melenas lisas, por lo que, si tenemos el pelo ligeramente ondulado o con tendencia a encresparse, recomendamos un tratamiento que corrija el frizz, mantenga un liso perfecto y que, además, aporte brillo", explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera.

Jennifer Lopez pinit

Sin embargo, a pesar de que es un corte destinado para el pelo liso, lo cierto es que se ha reversionado con opciones para melenas onduladas e incluso rizadas. "Podemos lucirlo con unas ondas rectas, surferas o rotas. Tenemos que descartar las ondas más clásicas, a menos que queramos una melena con ondas al agua para un evento especial. Las ondas nos aportarán una imagen cuidada, pero más desenfadada, al mismo tiempo que un mayor movimiento y volumen si eso es lo que necesitamos. Si no tenemos tiempo, podemos hacerlas solo en los mechones próximos a la cara, haciendo movimientos de zigzag con la plancha", comenta Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros. Tamara Falcó es una de las que lleva este corte con ese efecto ondulada semidespeinado tan natural.

Tamara Falcó. pinit

Además, se ha convertido en un corte de pelo tendencia porque admite mucho de los peinados que tanto se llevan y queda genial con algunos accesorios de estilo noventero que se han puesto muy de moda en la actualidad. "Podemos llevar este corte con un favorecedor efecto húmedo tanto liso como con ondas surferas. Si elegimos un acabado wet liso, lo peinaremos de modo que los mechones delanteros queden detrás de las orejas. Podemos ayudarnos de unos clips joya si necesitamos fijarlo mejor. También debemos tener en cuenta, que es mejor aplicar el gel con el cabello seco. Con las ondas californianas, si son ya nuestra textura natural, será muy más fácil, aplicando un espray para ondas y dejando secar al aire. Una vez seco podemos remarcar el efecto con gel. Si lo que buscamos es un brillo espejo, recomiendo un aceite seco", explica Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz.

Kaia Gerber. pinit

Y lo mejor de todo es que es un cambio de look con el que acertarás seguro porque es de lo más favorecedor. "Los rostros que se ven más favorecidos con este tipo de melenas abierta hacia los lados son los redondos, ya que los mechones lacios les estilizan. Sucede lo mismo con los cuadrados, sobre todo aquellos con la mandíbula muy marcada, ya que la suaviza. También a los ovalados, los más armónicos, y que se ven favorecidos con todo. En cuanto a los alargados, no tanto, las líneas rectas en el rostro se refuerzan, en vez de matizarse", afirma Felicitas Ordás de Felicitas Hair. ¿Has pedido cita ya en tu peluquería de confianza?