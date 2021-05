5 may 2021

El corte de pelo bob ha demostrado, una vez más, ser el claro vencedor entre los cortes tendencia de esta temporada por todas sus posibilidades y beneficios. Pero lo que de verdad nos gusta es que las famosas ya se hacían este haircut hace décadas, como Penélope Cruz de joven y su bob con flequillo mini, la Reina Letizia con el cambio de look con el que sorprendió hace años o Victoria Beckham, que ya llevó esta melenita corta tan agrecida en los 90 y en los 2000.

Y aunque hoy seguimos siendo fans de la diseñadora por trucos de belleza como estas mechas balayage perfectas para cubrir las primeras canas, nosotras lo tenemos claro: queremos su antiguo corte bob para cambiar de look este verano y dar la bienvenida al calor incluso en el cabello rizado (Emme, la hija de Jennifer López demostró que el bob también es apto para esta textura). ¡Dentro look!

Ahora, la ex Spice Girl apuesta por lucir siempre una media melena con ondas y un flequillo muy largo y discreto que aporta el volumen y el movimiento que su pelo fino y lacio necesita. Pero si echamos la vista atrás, no podemos olvidar el corte de pelo bob que Victoria Beckham elevó a lo más alto. Un short bob recto por debajo de la mandíbula y con la raya en el centro que le estiliza muchísimo el rostro y el cuello, y que es muy fácil de mantener y peinar, más aún si el cabello es totalmente liso como el de la diseñadora. Pero sobre todo, tiene un efecto rejuvenecedor inmediato y si se lo hiciera a sus 47 años recién cumplidos, sin duda conseguiría un look que quita años.

Para el color, Victoria eligió un tono castaño monocolor muy luminoso y favorecedor que sienta fenomenal junto a esta melenita tan clásica. ¡Todo un acierto! Pero la relación de la cantante con el bob no se quedó aquí...

Con el paso de los años llegó a radicalizar su look beauty, y tras pasar por un icónico pixie, un rubio platino o una melena XXL con extensiones al más puro estilo Kardashian, Victoria Beckham volvió a lucir el corte de pelo bob pero con un toque de estilo diferenciador: la asimetría que sigue quedando bien en todos los rostros y que sigue siendo una apuesta segura a la hora de elegir cambio de look.

"Los bobs encajan perfectamente con distintos rostros y texturas y eso lo convierte en un corte siempre acertado. Para que sea asimétrico las capas posteriores deben ser más cortas que las delanteras. Esta interpretación del bob permite experimentar más con el color y llevarlo de un modo compacto, sin tener que recurrir a los reflejos para que se vea impresionante.", indica Charo García de Salón Ilitia. Y así lo llevó Victoria, con unas mechas muy sutiles y con al raya a un lateral para dar más volumen.

Y tú, ¿con qué bob de Victoria Beckham te quedas?