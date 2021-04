29 abr 2021

Hay muchos estilos de cortes de pelo bob, como el que recientemente se ha hecho Halle Berry en un cambio de look radical, el que se hizo Emme, la hija de Jennifer López, en su melena rizada o el bob de Penélope Cruz con un corte más clásico. Pero lo cierto es que no es la primera vez que la actriz se atreve con este haircut tan agradecido y rejuvenecedor. Y para aumentar nuestra inspiración, nos remontamos a 1996 para copiar el corte de pelo bob con flequillo con el que queremos cambiar de look y dar la bienvenida al buen tiempo.

Penélope acaba de cumplir los 47 radiante, pero en esta imagen solo tenía 22 años y estaba rodando la película 'Brujas' con el look de belleza que lo tiene todo. Se trata de un corte de pelo entero a la altura de la mandíbula que quita años y favorece a todos los rostros. Eso sí, la textura de la melena es primordial.

Video: Los cortes de pelo más icónicos para cambiar de look en 2021

"Este tipo de cortes sólidos, que no llevan capas, van bien sobre todo con melenas lisas u onduladas que no tienen problemas con el volumen. Muestran una actitud atrevida sin apenas hacer nada y son ideales con cualquier melena desde bobs a midis. Se pueden matizar con versiones que ponen el acento de corte en bloque en los mechones cercanos al rostro si lo que queremos es adaptarlo y atrevernos a jugar con él.", asegura Raquel Saiz de Salón Blue.

Un juego en el que, sin duda, nos haríamos el flequillo mini y recto que lleva Penélope Cruz. Porque se trata de un diseño muy fácil de peinar y de mantener, es 100% cómodo ya que no molesta en la cara, disimula la frente ancha y hace ojazos.

"Los flequillos son la mejor manera de disimular una frente grande o un rostro demasiado alargado y, además, se pueden llevar con cualquier textura, rizada, ondulada o lisa.", explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera. Además, con este flequillo se puede seguir presumiendo de cejas bonitas y eso es algo a lo que muchas no renunciaríamos jamás. ¿Lista para pedir cita en la peluquería?