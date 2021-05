21 may 2021

La alta sociedad madrileña se prepara para recibir este sábado 22 de mayo uno de los eventos más esperados del 2021. La boda de Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart, conde de Osorno, se celebra en el Palacio de Liria, residencia en Madrid de los Alba, con unos invitados reducidos y cercanos, y unas restricciones pautadas e inevitables.

Y aunque no conocemos más detalles sobre el vestido de la novia o el look de belleza que llevará para casarse, nosotras apostamos por un diseño discreto y tradicional de la firma Navascués, un taller especializado en novias e invitadas de lujo y una de las casas de confianza de la familia Corsini, que lucirá junto a uno de estos peinados para novia que son pura tendencia y que funcionarían fenomenal con su estilo

Moño bajo para novias

Empezamos con un recogido que siempre es una apuesta segura y por el que Belén Corsini ha apostado en sus pocas apariciones públicas pero en versión más casual. "Un moño bajo es siempre una opción natural que al mismo tiempo tiene un matiz romántico. La tendencia nos propone que sean distintivos, es decir que tengan algo original y diferente, pero que no se vean artificiales. El recogido debe fluir y decirlo todo sin hablar muy alto", explica Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Seguimos con otro peinado precioso con el que, sin duda, nos sorprendería: una trenza romántica y elegante que eleva cualquier vestido de novia básico. Los expertos apuestan por un look pulido y tirante: "Se llevan las trenzas renacentistas, como si de un cuento de hadas se tratara. No se llevan bajas, sino altas para que se vean actuales y atrevidas. Y a la hora de recogerlas, tirantes con un acabado pulcro y brillante. Esta tendencia demuestra que los looks de noche han llegado a las bodas con paso firme", asegura Gonzalo Zarauza, peluquero y asesor de imagen.

Pelo suelto y relajado

Otra opción con la que ya imaginamos a Belén Corsini en su boda, es con la melena suelta, con unas ondas ligeras o algún accesorio. Ya la vimos presumir de pendientes XXL y melenita suelta con mucho movimiento en la boda de Valentina Suarez Zuloaga y Manuel de Lacalle. Su propio enlace podría ser una posibilidad y los expertos proponen un semirrecogido con efecto wet.

"Las novias viven su gran día de un modo diferente, más relajado, pero sin olvidarse de su trascendencia. De ahí que se hayan creado nuevos códigos de imagen como semirrecogidos que dejan la melena suelta. Un look de noche que sofistica a la novia gracias al efecto húmedo y que muestra el cabello con un nuevo esplendor", asegura Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Terminamos con la coleta royal con truco que adoran la princesa Leonor y la infanta Sofía. Un peinado muy cómodo y elegante, de altura media, que consiste en tapar la goma del recogido con el propio cabello. Belén estaría guapísima y sería la atención de todas las miradas. ¿Con cuál te quedas?