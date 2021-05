26 may 2021

Lucir una melena bonita requiere mucho trabajo, tanto si tienes el pelo largo como si has apostado por un estilo más corto, como el bob de la reina Letizia o de famosas de la talla de Halle Berry. Los productos que lo cuiden y lo protejan son siempre imprescindibles. Sin embargo, nuestro ritmo de vida no siempre nos permite dedicar el tiemponecesario para seguir los pasos necesarios para presumir de melena y mucho menos para esperar a que se seque..

Por ejemplo, hay ocasiones en las que necesitamos que nuestro cabello parezca recién lavado, pero no tenemos tiempo para pasar por la ducha. Por suerte, hemos encontrado una solución rápida y eficaz para este problema.

Nos referimos al champú en seco, un producto que se ha popularizado en los últimos años. Y no nos sorprende, ya que es realmente efectivo y, por tano, resulta de mucha utilidad. El único problema que tiene es que no suele durar más de un día, ya que se trata de una solución temporal para una situación de emergencia. De hecho, es mejor no abusar de su uso.

Pese a eso, los champús en seco han tenido tanto éxito que cada vez son más las marcas que los incluyen entre su gama de productos. En esta ocasión, hemos seleccionado dos que tienen un precio muy asequible y que se encuentran entre las más populares.

El Champú en Seco Original de Batiste puedes utilizarlo sea cual sea tu tipo de pelo pinit

La marca Batiste se ha especializado en este tipo de productos y tiene una gran variedad. Para aplicar cualquiera de ellas, basta con pulverizarla y luego masajear el cuero cabelludo. El Original puedes utilizarlo sea cual sea tu tipo de pelo, pero está especialmente indicado para quienes tienen las raíces grasas. Tiene un precio de 2,45 €/200 ml.

El Champú Seco Purificante de Evoluderm aporta volumen desde las raíces pinit

Otra opción es el Champú Seco Purificante de Evoluderm. Absorbe el exceso de grasa, por lo que consigue dar un aspecto limpio al cabello. Además, aporta volumen desde las raíces. Su precio es de 2,99 €/200 ml.

Si prefieres no recurrir a productos artificiales, tenemos una alternativa casera muy sencilla. Coge una pequeña cantidad de maicena y extiéndela por el pelo con la ayuda de una brocha de maquillaje. Después, solo tendrás que cepillarte y peinarte.