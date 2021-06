3 jun 2021

Las redes sociales se han convertido en un buen foro de discusión y, si sabes separar la paja del grano, puedes encontrar auténticos bombazos. Las usuarias de belleza pueden descubrirte productos maravillosos, como el Magic Water, que lograr aportar suavidad y brillo a tu cabello en solo 8 segundos, y otros que quiza no son tan maravillosos como nos cuentan, como la mascarilla de té verde en stick que ha traído a todo el mundo loco por su capacidad para eliminar los puntos negros. Puedes encontrar grandes trucos de maquillaje, como el secreto para pintarte los labios sin salirte de las comisuras o el automasaje facial con cucharas, que promete intensificar los efectos de tu rutina de belleza habitual. Como véis, si sabes dónde buscar, las redes sociales pueden ser maravillosas.

El último hit de belleza que hemos encontrado en TikTok es un sérum capilar con péptidos que promete pasar de pelo a pelazo con un sólo gesto. Además, es de la marca The Ordinary, lo que significa un seguro en cuanto a su calidad. Se trata del Multi-Peptide Serum For Hair Density y, a diferencia de otros sérums capilares, no se aplica directamente sobre el pelo, sino sobre el cuero cabelludo, para proporcionar salud a nuestra fibra capilar desde su nacimiento.

Esta fórmula concentrada está diseñada para apoyar la salud del cabello para que se vea más grueso, más denso, más lleno y más saludable. Las tecnologías presentes en su composición incluyen minerales, extractos de plantas, péptidos y cafeína, lo que favorece la renovación celular, dejando el cabello fortalecido desde la raíz. Lo puedes encontrar en Druni por 17,90 euros.

Solo tienes que aplicar unas gotas sobre el cuero cabelludo una vez al día, preferentemente antes de acostarte, y masajear bien para que penetre en la piel. No es necesario aclarado, así que no debes lavarte el pelo después de la aplicación. No tiene efecto flash, por lo que no notarás sus efectos en la primera aplicación, pero si lo usas durante 3-4 semanas empezarás a notar la diferencia.

¿Te gustaría probar otros sérums capilares con péptidos? Aquí te traemos dos: el sérum fortificante anticaída Thicker, de Lazartigue (50,99 euros en Sephora), que utiliza extractos botánicos y un complejo de nuevos activos para frenar la caída gradual del cabello; y el Sérum Thicker Serioxyl de L’Oreal Professionel (30,49 euros en Douglas), que aporta grosor y densidad a los cabellos más finos.