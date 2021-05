13 may 2021

Nuestra piel acumula impurezas a lo largo del día y si tiene tendencia al acné o los puntos negros, ni siquiera una limpieza facial diaria evitará su aparición. Para conseguir limpiarla en profundidad puedes optar por mascarillas purificantes, como las que vende Mercadona o las que te ofrece Sephora que, además, son en stick para una aplicación más cómoda. Y si, además, eres usuaria de redes sociales como Instagram o Tik Tok y te interesa este tema, seguro que has oído hablar de la mascarilla de te verde que acaba con los puntos negros de forma casi milagrosa. Son muchos los vídeos que circulan por la red social que nos sorprenden entre la grima y la estupefacción. ¿No has visto ninguno? Aquí lo tienes.

El producto del que todo el mundo habla es una mascarilla de te verde y arcilla limpiadora y purificante en formato stick, con una textura fina fácil de aplicar, que asegura una limpieza absolutamente increíble de tus poros obstruidos. Quizá tan increíble, que intuímos que esos vídeos que circulan por internet están ligeramente manipulados. Al igual que el té matcha, el te verde tiene funciones desintoxicantes e hidratantes y, efectivamente, puede contribuir a una limpieza en profundidad de tu piel, pero quizá no de una manera tan exagerada como se ve en redes sociales. Si, de todos modos, quieres probarlo, puedes encontrarlo en Amazon por 5,19 euros.

Es muy fácil de usar, sólo tienes que aplicar una cantidad generosa de mascarilla directamente del stick y dejarla actuar 10 minutos. Según los vídeos, verás cómo la suciedad de tus poros sale hacia afuera y tú sólo tienes que retirarla con una toallita limpia. Según los vídeos que hemos estado viendo de aquellas que lo han probado, eso no se corresponde con la realidad, pero sí que notan la piel más suave e hidratada tras su utilización.

Lo sentimos, es una pena que estos productos milagro no existan, pero ya sabes que, tanto el cuidado de tu piel como el de tu cuerpo, requiere de una constancia, no debes apostar todo a una sola carta. Pero bueno, si limpia tu piel, aunque no sea de forma tan escandalosa, bienvenida sea, ¿no?