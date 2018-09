28 sep 2018

Gwyneth Paltrow ha hablado por primera vez de la depresión postparto que sufrió en el año 2006. "Los antidepresivos pueden ser el salvavidas para mucha gente, pero yo estaba muy mal", reconoce la actriz.

Paltrow asegura que Chris Martin, que era su marido de entonces, fue capaz de identificar los síntomas y alertó de que algo no estaba bien. "Habían pasado ya cuatro meses desde que había dado a luz y Chris insistía en que no me veía bien. Yo le decía que no me pasaba nada, pero él se informó, identificó por los síntomas que estaba sufriendo una depresión y cuando me lo dijo, salí de mi burbuja".

Acudió a buscar ayuda para superar su trance, pero la solución que le dió el médico fue tomar pastillas algo a lo que la actriz no estaba dispuesta. "Sopesé los pros y los contras y me dije que por qué no mejor empezaba a ir a terapia y a hacer más ejercicio. Eso me llevó a dejar de beber alcohol y, lo más importante, a tomarme tiempo para regenerarme, descansar y dormir más. Gracias a todo eso lo superé".

Ahora, la popular actriz lanza un mensaje a todas las mujeres que estén pasando por su misma situación para que no escondan el problema. "Existen diferentes formas de estar deprimida, diferentes grados de gravedad, por eso pienso que lo más importante para las mujeres es hablar de ello porque en su momento me sentía una fracasada como madre".

