19 dic 2018

Compartir en google plus

Desde que supimos que Lara Álavarez (junto a Jesús Calleja) iba a ser la presentadora de las Campanadas en Telecinco, nuestra imaginación se puso a volar. ¿Quién ganará el duelo de estilo? ¿Ella o Cristina Pedroche, que las presenta en Antena 3? ¿Quién irá más guapa? Y, sobre todo, ¿superará Lara el nivel sexy de la Pedroche? Pues si no todas, por lo menos sí que hemos resuelto alguna de las incógnitas porque Lara ya ha desvelado cómo irá vestida esa noche. Lo confesó ella misma, cansada de los comentarios que la comparaban con la que ella define como compañera, Cristina Pedroche y recalcando que el protagonista la noche del 31 no tiene que ser su look, sino el pueblo desde donde las retransmiten, Sant Llorenç des Cardassar, en Mallorca, que sufrió graves riadas el pasado otoño.

Lara Álvarez subía estos vídeos a Instagram para zanjar la polémica y pedía que "por favor, dejemos de enfrentar a compañeras", refiriéndose precisamente a una supuesta rivalidad entre ella y la Pedroche. Y aunque nos gusta mantener la emoción hasta el final, reconocemos que Lara ha hecho bien en decir cómo y de quién va a ir vestida en las Campanadas 2016. "Me alegra poder deciros que Mayte Méndez de Vigo, que es la encargada del estilismo en esta ocasión de las Campanadas, y Juan Avellaneda, diseñador español, van a ser los encargados de vestirme. Vamos a llevar un esmoquin de chaqueta y pantalón. Y hasta aquí", zanjaba la presentadora de Telecinco.

Ya sabemos que vestirá de un diseñador español, con traje de chaqueta y pantalón y que se ha encargado de la elección la responsable de estilismo de Mediaset España, Mayte Méndez de Vigo. Pero lo que no ha desvelado es cómo será el esmoquin en cuestión. ¿Será negro? ¿De color o estampado? ¿Llevará algo debajo o dejará a la vista algo de escote? Por eso hemos investigado en el perfil de Lara de Instagram que ya nos ha dado alguna pista de cómo puede ser su look de la última noche del año.

De lentejuelas

Lara Álvarez con chaqueta de lentejuelas de Imperial Fashion. pinit

En el último programa de Gran hermano VIP aparecía también con un traje de chaqueta y pantalón, pero nada que ver con lo que nos imaginamos. Llevaba una blazer de lentejuelas de Imperial Fashion y un "short", que acompañaba con una botas altas muy sexys. ¿Sería una pista para lo que nos espera el 31 de diciembre?

Con mucho amor

Lara Álvarez con chaqueta de La Condesa. pinit

Otra opción podría ser esta. Una chaqueta estampada con un pantalón negro de vinilo. La chaqueta es de La Condesa, en blanco pero con unos bordados de besos muy divertidos. Un toque diferente que pondría la nota más original hasta ahora en las Campanadas y que podría hacerle sombra a la mismísima Pedroche.

Blazer-vestido

Lara con chaqueta-vestido de Imperial Fashion. pinit

Aunque ha reconocido que llevará pantalones, puede que sean tan cortos que no se vean debajo de una chaqueta larga. Un look parecido al que llevó Lara en uno de los programas de Gran Hermano VIP con esta blazer vestido de una de las marcas a las que suele recurrir habitualmente y con la que más cómoda se siente: Imperial Fashion.

De cuadros

Lara con americana de tartán, de Capriche. pinit

También puede apostar por el estampado de cuadros tartán que tanto se lleva esta temporda. Teniendo en cuenta que Avellaneda se atreve con los estampados más dispares, este no sería un reto para él. Y a Lara le favorece el rojo, la prueba es que está guapísima con esta chaqueta con detalles de encaje de otra de sus firmas fetiche: Capriche.

Un toque navideño

De nuevo, Lara Álvarez con chaqueta de La Condesa. pinit

Las estrellas también son una opción. Y aunque no nos gusta hacer comparaciones, en las Campanadas de 2016 Cristina Pedroche llevó un traje de estrellas que causó furor y, además, son un símbolo muy navideño. ¿Por qué no iba a apostar Lara Álvarez por ellas?

De terciopelo

Lara Álvarez con vestido de terciopelo, de Cherubina. pinit

¿Y si tanto ella como Juan Avellaneda apuestan por un traje de terciopelo azul? Un esmoquin de este tejido es sexy y elegante a la vez y la presentadora ya ha demostrado que defiende esta tendencia como nadie. Nos parece la opción con más posibilidades y perfecta para no pasar frío la noche de las Camapanadas.

Sea como sea, seguro que está guapa y sexy, porque como ella misma ha dicho "ser sexy o no depende más de una actitud que de una prenda de ropa". Y no podemos estar más de acuerdo.