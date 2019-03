6 mar 2019

Inmaculado, terso, hidratado, todo lo que se diga es poco; el cutis de Eva González es mucho más que envidiable. Vale, el ADN tiene mucho que ver en todo esto, pero las últimas investigaciones hablan de que lo que verdaderamente cuenta para tener una buena piel es la epigenética. Vamos, que tus hábitos, sean buenos o malos (fumar, seguir una dieta desequilibrada, tomar alcohol, broncearse hasta quemarse, no cuidarse la piel, estar estresada…) son mucho más determinantes de lo que crees, así que ve por el buen camino si quieres lucir una piel 10, como la de la presentadora de La Voz. Además, nosotras te sugerimos seis productos premium con increíbles resultados para que te ayuden a conseguir esa piel de porcelana. Ah, y una última recomendación: sé feliz, porque el estado de ánimo también cuenta…

Empieza por una buena higiene

Una piel sana pasa por una piel limpia. Y, como recuerda Inmaculada Canterla, farmacéutica experta en dermocosmética, no vale con pasar un algodón empapado en agua micelar. ¿Nuestra recomendación? Wonder Fall de Valmont (125 €), una crema desmaquillante ideal para todo tipo de pieles y específicamente diseñada para eliminar el maquillaje más consistente. Además, aporta nutrición a la microbiota de la piel, así que no solo retira todo tipo de impurezas, sino que también deja una textura supersuave.

Momento detox

La polución más dañina es invisible a los ojos, pero hace mella en nuestra piel de una forma muy visible, produciendo inflamación, ralentizando la regeneración celular y provocando envejecimiento prematuro. Para evitar que este enemigo invisible actúe sobre la piel, usa desde el primer gesto de tratamiento una potente fórmula que le ponga freno. Platinum Rare Cellular Life-Lotion, de La Prairie (577 €), es una esencia de tratamiento con péptido de platino y una red de enzimas antioxidantes que detoxifica y ayuda a las células a eliminar y reciclar las proteínas dañadas.

Objetivo: unificar

Un cutis irregular es sinónimo de una piel imperfecta, pero este problema no es irresoluble hoy en día. La nueva tecnología cosmética, como Activo Concentrado para Poros y Textura Irregular de Clinique iD (57 €), minimiza los poros y gracias a su ingrediente principal, el fermento probiótico de lactobacillus, alivia y calma la irritación de la piel. Y por si fuera poco, esta base hidratante se absorbe rápidamente y protege la piel de la contaminación.

Ponte a salvo del sol

Pocas cosas son tan placenteras como calentarse y broncearse con esos rayos de sol en un día de invierno mientras disfrutas de un aperitivo en una terraza al aire libre. Lo malo es que ese momento tan agradable tiene unos efectos muy nocivos en la piel en forma de arrugas. Mantener el cutis terso exige ciertos sacrificios… y mucha protección. Pon tu piel a resguardo con Sun Perfect - Perfecting Fluid SPF50 de Lancaster (48,10 €), con filtros que actúan sobre el 100% de los espectros de la luz y antioxidantes para evitar el envejecimiento.

Fuera manchas

La edad, el sol, algunos medicamentos o los cambios hormonales pueden estar detrás de esas horribles manchas marrones que dejan la cara como un cromo. Además de averiguar el origen y ponerle freno, ayúdate de tratamientos despigmentantes, como Re-Plasty Light Peel de Helena Rubinstein (130 €), para borrarlas.

Una ayuda extra

Además de poner en práctica a diario los cuatro pasos anteriores, no viene mal que tengas de manera esporádica un as en la manga. Hydrasparkling Express Fresh Moisturizing Masks de Givenchy (53,50 €), es un producto de eficaz y de lo más agradable. Estas mascarillas tisú le dan un subidón a la piel de forma inmediata. Impregnadas con un potente concentrado de activos, en solo tres minutos dejan un cutis revitalizado y con un plus de luminosidad.

