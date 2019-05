13 may 2019

La foto que Cristina Pedroche colgó en superfil de Instagram para hablar de su regla era tan expresiva como su cara: no cabe duda de que tenía que estar pasando dolor. "Me he hecho muchas fotos, pero he decidido subir esta porque creo que es la que más me representa hoy", escribió. "Me duele mucho la tripa por la regla y estoy como sin ganas de nada. Bueno, de helado y chocolate sí. Me veo feísima, hinchada... Ayyy. Todos los meses lo mismo". Esta historia te suena, ¿verdad?

El look que Cristina Pedroche se puso para hablar de las contraindicaciones de la regla lo dice todo. pinit INSTAGRAM

Solo uno o dos mensajes dejaron constancia de su desagrado porque Cristina Pedroche tocara este tema en IG. Por el contrario, decenas y decenas de mujeres se identificaron con esta experiencia y quisieran trasladarle consejos, anécdotas personales o su agradecimiento por no invisibilizar una circunstancia que nos atañe a casi todas, una vez al mes. Algunas no entendieron su referencia al dolor y le pidieron que no "lo normalizara", y puede que esa divergencia acerca del sufrimiento que puede conlleva la regla sea otro de los efectos secundarios de no hablar tanto como deberíamos de esta cuestión.

Es cierto: la reciente apertura al respecto del enorme dolor que puede ocasionar la menstruación ha sacado del armario la endometriosis, una enfermedad que apenas se diagnosticaba (porque los médicos normalizaban el dolor de la regla) y que puede llegar a paralizar totalmente a una mujer durante días. Además, existen ciertos discursos comprometidos con la igualdad laboral en los que la menstruación no se nota ni se mueve ni traspasa: no nos afecta a las mujeres para que no pueda convertirse en una desventaja ante los hombres.

Y, sin embargo, muchas mujeres sí sufren efectos secundarios de la menstruación, cierto dolor que sin ser patológico, resulta francamente molesto y hasta duro por momentos. Por eso, la confesión de Cristina resulta muy importante: visibiliza a todas las mujeres que no llegan a los extremos de la endometriosis ni disfrutan de una menstruación sin ningún dolor. Porque en este asunto como en tantos otros no existe un molde único de la experiencia, sino casi tantos como mujeres. Y cuando hablamos de ello, podemos visibilizarlo y reconocerlo.

No te pierdas

Estas son las vitaminas que usa Rocío Osorno para tener pelazo

Depilación casera: métodos sencillos y eficaces

Natalia Sánchez Molina te ayuda a encontrar tu belleza (a mejor precio)