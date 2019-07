25 jul 2019

La jornada intensiva, el calor sofocante y el peso del exceso de trabajo acumulado desde principios de años hacen que lleguemos a las vacaciones de verano con una mirada que muestra más signos de cansancio de los que debería. Ojeras, arrugas y bolsas son los tres signos que presagian que nuestros ojos necesitan tomarse un descanso. Sigue leyendo y descubre cómo volver del verano con una mirada descansada.

Contorno de ojos, mañana y noche

Aunque estés de vacaciones no debes descuidar tu rutina de belleza diaria. Por la mañana aplícate un contorno que llene de energía la zona ocular y que contenga vitamina C y así conseguirás un guiño de ojos más luminoso y por la noche opta por el retinol, que actúa como ningún activo contra las arrugas -no debes olvidar el protectar por la mañana, ya que este activo es fotosensible-. Y, si tu problemas son las ojeras, nada como la vitamina K para acabar con ellas; además, este ingrediente también previene la hinchazón.

Tu gadget aliado

Al igual que has incorporado el cepillo de dientes y el de limpieza facial eléctricos en tu rutina de higiene diaria, ¿por qué no hacer lo propio con un dispositivo que te ayude a mantener la zona de los ojos más despierta y joven? Iris de Foreo (139 €), es un gadget beauty con tecnología sónica que, mediante un masaje en la zona ocular, es capaz de reducir los signos de la edad y la fatiga, como son bolsas, ojera y líneas de expresión. Además, también mejora la absorción de tus cremas o sérums, aumentando su efectividad.

Descansa lo suficiente

Aprovecha los días de vacaciones para dormir (y descansar) más horas de lo habitual. Proponte dormir ocho horas diarias y procura acostarte y levantarte más o menos a la misma hora, ya que los cambios bruscos de horarios no ayudan nada. Además, intenta dormir con la cabeza algo más levantada y así evitarás levantarte con los ojos hinchados.

Cuida lo que comes y bebes

De acuerdo que estás de vacaciones y que es normal que te pases un poco, pero debes tener en cuenta que tu piel, en general, y la zona de los ojos, en particular, sufrirán tus excesos alimentarios. No abuses de la comida rica en sal (procesados, comida en latas y embutidos) para no favorecer la aparición de bolsas e ingiere muchas frutas y verduras, que están compuestas de un 90% de agua. El pepino, la remolacha, la sandía, el tomate y el apio son muy buenas opciones. Y el alcohol, el café y los refrescos tampoco son anda buenos.

Un tratamiento profesional

Otra opción es hacerte un tratamiento en cabina justo antes de irte de vacaciones y mantener los resultados mientras estás disfrutando de unos días de relax. Ridium Eyes Pressotherapy es un protocolo específico para el contorno de ojos que, mediante una máscara que proporciona un masaje inteligente, favorece el drenaje de las bolsas y alivia la tensión muscular de la frente y del contorno de ojos. Además, trabaja a una temperatura que favorece la penetración de los cosméticos y mejora la circulación sanguínea, aliviando la sequedad del contorno de ojos y reduciendo el estrés (130 €/ sesión; carmennavarro.com). “Luego hay que complementar los tratamientos en cabina con los cosméticos en casa y, para conseguir que penetren mejor y reducir bolsas, ojeras y arrugas de expresión nada como Iris, de Foreo”, asegura la facialista Carmen Navarro, cuyo centro de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ya cuenta con este dispositivo. “Como está inspirado en los masajes oculares linfáticos de la cultura asiática, está en absoluta sintonía con nuestra filosofía de marca", añade.

