22 may 2019

Eso de ser delgada no siempre es bueno. Desde luego, no para la piel, y para muestra, la del contorno de ojos, que es cuatro veces más fina que la del resto de la cara y tiene menos fibras de colágeno y elastina, lo que significa que es más sensible y que está expuesta a mayores problemas. Si a esto le sumamos que casi no tiene glándulas sebáceas, que cuenta con un menor riego sanguíneo y que está sometida a una actividad frenética –parpadeamos unas 10.000 veces al día–, ya tenemos la tormenta perfecta.

Por no hablar de esas noches sin dormir, esos malos hábitos alimenticios, esas copas o esos cigarrillos, esa jornada interminable delante de las pantallas… Todo eso tiene (malas) consecuencias en el contorno de ojos. ¿Soluciones? Primero llevar una vida saludable y, segundo, aplicarse mañana y noche una crema que corrija el problema específico que nos preocupa. Por cierto, no sirve extender la hidratante del rostro hasta las pestañas, que en el menor de los casos no hará nada y, en el peor, te ocasionará una importante irritación.

Tampoco caigas en el error de aplicar mucho producto para intentar resolver el problema en un tiempo récord, porque te expones a que aparezcan los antiestéticos milium, esos quistes blanquitos que no duelen pero que afean un montón y que salen porque se ha obstruido el poro. Por concretar, con que te extiendas una cantidad similar a un grano de arroz en cada ojo es más que suficiente.

Y ahora que sabes lo básico, aprende a elegir correctamente el producto que mitigará tus males. Dinos qué quieres corregir y te diremos que necesitas:

¿Te preocupan las bolsas?

Esto está delatando un problema de retención de líquidos, así que hazte con un corrector de ojos que incluya cafeína y aplícatelo con una presión continua desde el interior del ojo hasta la sien para drenar la zona, teniendo cuidado de no estirar la piel.

¿Tu problema son las ojeras oscuras?

Suelen deberse a un exceso de melanina y acostumbran a ser hereditarias, pero no te resignes. Hazte con un producto que lleve ingredientes despigmentantes y vitamina C para blanquear e iluminar la zona.

¿Patas de gallo?

No hay nada que funcione mejor para corregir arrugas de esta magnitud que el retinol, que tiene el poder de estimular la producción de fibroblastos (células que producen colágeno) y minimizar las arrugas, así que búscalo entre los ingredientes de la fórmula.

¿Tus ojos revelan cansancio?

Asegúrate que la crema contorno de ojos contiene activos descongestionantes y antes de aplicártela ponla durante unos minutos en el frigorífico para que cuando te la extiendas se intensifique su efecto refrescante.

¿Tu punto débil es la flacidez?

Entonces opta por una fórmula que incorpore péptidos, que son unas moléculas que tienen efecto tensor.

Voilà! Si eliges bien esa crema con la que empezar y terminar el día, tu mirada te lo agradecerá.

