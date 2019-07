30 jul 2019

Tanto el cuello como el escote, son dos de las zonas más atractivas del cuerpo, pero también las más sensibles y en las que primero se percibe el envejecimiento. Por eso, además de saber cómo cuidar el escote a partir de los 40 años, también es importante conocer los cuidados que debemos hacer antes de las primeras arrugas.

Y al igual que ocurre con el resto de nuestra piel, ambas zonas sufren aún más durante el verano debido a la exposición constante al sol. En concreto, la piel del escote es especialmente propensa a presentar arrugas, manchas o deshidratación, debido a que la piel de este área es mucho más fina y vulnerable que el resto de las zonas de nuestro cuerpo.

Precisamente por todo esto, no está de más recordar que para evitar que se vean afectadas por el sol o por el simple paso del tiempo, es importante protegerlas con una protección solar adecuada, pero también con otros cuidados específicos que deberás tener en cuenta aún más estas vacaciones:

1. Si tienes la piel sensible, cúbrela. A pesar de que lleves puesta tu protección solar más alta y sobre todo en las horas en las que la radiación solar es más directa, puede que notes la zona especialmente sensible y si es así te aconsejamos que no dudes en cubrirla.

2. No dejes de hidratarte. La hidratación no es solo fundamental para quitar la sed, sino que es uno de los hábitos más importantes para prevenir la pérdida de elasticidad y para mantener nuestra piel radiante y joven.

3. Después de la piscina o de la playa, aclárate. Después de salir de la playa o de la piscina, es importante que te aclares bien la piel con agua y que vuelvas a aplicar tu protección en todo el cuerpo, pero sobre todo en el rostro, cuello y escote.

4. Al llegar a casa, date una dosis extra de hidratación. Después de pasar el día expuesta al sol, es importante que aportes a tu piel una dosis extra de hidratación, así que tras la ducha no dudes en aplicar aceites y sérums que nutran el cuello y el escote en profundidad.

5. Utiliza productos con efecto tensor. Los productos con efecto tensor también serán de gran ayuda para aportar firmeza a estas dos zonas.

6. Tonifica la zona con masajes. Al aplicar estos sérums, cremas o aceites, es importante que lo hagas a través de masajes circulares y siempre en sentido ascendente para ayudar a tonificar aún más ambas zonas.

7. No olvides exfoliarte. Una exfoliación a la semana con algún producto suave y específico para una zona tan sensible como el escote y el cuello, será más que suficiente.

¿A qué esperas para poner todas estas claves en práctica y presumir de cuello y escote radiantes y jóvenes este verano?

