21 ago 2019

Imaginemos por un segundo mezclar nuestra hidratante favorita con la base de maquillaje ideal. Dos pasos en uno con el que se ahorra tiempo y con el que se mejoran aún más los resultados. Y no nos referimos a las famosas prebases, sino a las milagrosas cremas hidratantes con color que te ayudarán a conseguir un look no make up perfecto, una de las tendencias de maquillaje más buscadas del 2019. Porque las bondades de este producto beauty son infinitas.

No solo hidrata y nutre en profundidad la dermis, sino que crea un efecto segunda piel libre de imperfecciones, combate los signos del envejecimiento, protege el rostro del daño y la contaminación de los rayos UV, proporciona un acabado ligero, suave y muy natural sin recargarlo, disimula el acné, ilumina y alisa... En definitva, que ni los filtros de Instagram o el clásico Photoshop podrían hacerle la competencia. Pero... ¿sabes cómo debes aplicar las cremas con color para sacarlas el máximo partido?

La actriz Margot Robbie es muy fan de los looks no make up para cualquier aparición pública. pinit gtres

En primer lugar encuentra una que se adapte a tus necesidades: si tienes la piel grasa, seca o sensible, si está apagada, si tienes demasiados brillos, si necesitas reavivar tu piel madura... ¡No te preocupes! Las nuevas fórmulas contienen ingredientes potentes para todos los gustos.

Utiliza una pequeña cantidad de producto y ve añadiendo más hasta que tengas la cobertura deseada

Presta también especial atención al color porque aunque los pigmentos sean más ligeros también podrían jugar malas pasadas y crear esa máscara que tanto odiamos o dejar manchas demasiado visibles.

A continuación, con el rostro completamente limpio y seco, vuelca unas gotas sobre la yema de los dedos, frota el producto durante unos segundos para que entre en contacto con el calor y se extienda mejor, y procede a aplicarlo sobre la cara. Desde el centro hacia fuera y haciendo hincapié en las zonas menos accesibles como los surcos nasales o la parte de los ojos. No desesperes: comienza siempre por una pequeña cantidad de producto y luego ve añadiendo más hasta que tengas la cobertura deseada.

Si lo que quieres es un resultado más profesional y perfecto, utiliza una brocha plana con la que también lo de extenderás de dentro hacia fuera, o una blender de maquillaje humedecida para un acabado mucho más brillante y luminoso. Para asentar la crema, hazlo a toquecitos. ¡Y ya lo tienes! Se trata de un proceso muy sencillo y similar al de una base de maquillaje pero con el que evitarás los pasos tradicionales. ¡Buenas noticias para las beauty perezosas!

