4 sep 2019

¿Qué cualidades son las que necesitas que tenga un esmalte de uñas? Que dure perfecto el mayor tiempo posible, que se seque rápidamente y que su color sea cubriente son los tres imprescindibles que todas solemos necesitar. Sin embargo, nunca se nos ha ocurrido pedir que su fuerte olor deje de existir… Pues ahora eso ya es posible gracias a las nuevas lacas de uñas de la marca LeChat, que huelen a café.

Dare to Wear Mood Coffee es la nueva colección de la firma especializada en uñas y está compuesta por seis esmaltes que tienen un aroma inspirado en el café. Además, la línea Dare to Wear Mood a la que pertenece esta colección es conocida porque cambia de color en contacto con las uñas; es decir, dependiendo de la temperatura corporal que se tenga, el esmalte puede convertirse de claro a oscuro y viceversa. Por lo tanto, estas lacas de uñas no solo presentan un olor especial, sino que su color también cambia sobre tus uñas.

El tono Capuccino es un marrón medio frío que, en contacto con la uña, se transforma en marrón claro y huele… ¡a capuchino! French Vanilla huele a vainilla y es un color crema claro que se transforma en blanquecino. Pumpkin Spice es un tono naranja que se convierte en caramelo y tiene un olor a calabaza especiada. El Cinnamon Latte, con aroma a canela, es un rojo profundo que cambia a rojo medio. El Chocolate Mocha es un marrón oscuro que pasa a marrón medio y que huele exactamente como suena. Y Matcha Mint es un verde esmeralda que evoluciona a verde claro y huele a té matcha con menta.

Los esmaltes de la colección Dare to Wear Mood Coffe de marca de uñas LeChat no solo cambian de color en contacto con las uñas, sino que también huelen de maravilla. pinit Instagram: @lechatnails

¿Cómo será posible conseguir que el olor de un esmalte sea agradable? Las nuevas fórmulas a base de agua son menos pestilentes que las tradicionales, lo que facilita que el fabricante añada un aroma más apetecible. A finales de este mes podremos comprobar las bondades de esta nueva línea, que estará a la venta en la web de la marca (lechatnails.com) y en Amazon.