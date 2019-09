9 sep 2019

Jennifer Aniston es esa clienta que toda marca quiere. Porque si hace unos meses confesó que lleva utilizando el mismo lápiz de labios más de 15 años, ahora ha vuelto a manifestar una de esas informaciones de las que tenemos que tomar nota sí o sí. La protagonista de 'Friends' utiliza la misma crema hidratante corporal desde que tenía 15 años. Ella misma lo contaba en su última entrevista con la revista InStyle.

"El cuidado de la piel es mi verdadera obsesión. Creo que es porque mi madre me dijo que comenzara a hidratarla cuando cumpliera 15 años. He estado usando Aveeno desde que era una adolescente", explicaba la actriz sobre la firma beauty de la que se convirtió en imagen en 2013 y que no se encuentra disponible en tiendas pero sí en Amazon en una versión idéntica pero sin protección solar.

Toma nota: Aveeno Daily Moisturizing Lotion, una crema barata (14,89 euros) que promete acabar con las pieles más secas e irritadas al instante.

Aveeno Daily Moisturizing Lotion. (14,89 euros). pinit amazon

Su fórmula a base de avena finamente molida, ayuda a restaurar el pH normal y es perfecta para revivir la dermis tras los excesos del verano. Un ingrediente natural que se ha ganado la fama por sus numerosos beneficios en la piel: alivia el picor y la irritación, absorbe la suciedad acumulada en los poros, evita la deshitración, elimina las células muertas...

Si todavía no has dado con tu hidratante ideal, puedo que Jennifer Aniston ya te haya hecho el trabajo. Podría convertirse en tu crema " de toda la vida".