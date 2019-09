25 sep 2019

Te maquilles o no a diario, la rutina de limpieza facial es sagrada para mantener a raya el rostro y protegerlo de los radicales libres. Sobre todo si hablamos de una piel grasa o atópica, ya que puede presentar brotes de acné, rojeces, manchas o pequeños eccemas sin control alguno. Para ello, es imprescindible utilizar un gel limpiador como el que tiene Mery Turiel en su neceser, y así regular el sebo y activar la barrera natural de la dermis.

"Para mí es muy importante (y además lo disfruto) cuidar la piel con mimo. Creo que es la clave para tenerla perfecta" comienza explicando la instagramer haciendo referencia al Rose Quartz Facial Cleanser. Un producto limpiador que se agota todo el tiempo y al que editoras de belleza e influencers como Laura Escanes o Rocío Osorno no pueden resistirse.

"Lo uso cada mañana y por la noche para limpiar el rostro (con dos o tres pulsaciones es suficiente, no irrita y no hace falta jabón) y así se me queda una piel limpia, fresca e hidratada. Y todo con ingredientes naturales", concluye Mery.

Un gel que limpia sin irritar la piel, elimina residuos e impurezas y acaba con los poros abiertos. Todo gracias a su fórmula 100% natural y vegana que incluye ingredientes como el aceite de almendras, el aceite de chía virgen o el ácido hialurónico. Además, su olor cítrico lo hace aún más irresistible.

Y no nos extraña su popularidad en las redes. Es de la firma Freshly Cosmetics, la misma que ha hecho viral otros productos como el aceite hidratante más buscado del verano o el famoso sérum azul que perfecciona la piel al instante. Un best seller que ahora sí está disponible ¡y rebajado! (de 18 a 13,50 euros).