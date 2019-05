7 may 2019

Imposible no hacer referencia a la monarca absoluta de la noche en la que el mamarracheo estaba aprobado por ley: la gala del MET, con sus looks de maquillaje de locura. Lady Gaga las llevó más grandes, más espectaculares y más divinas que ninguna de las presentes. Pero sus pestañas XXL no fueron las únicas de la noche. Varias famosas se apuntaros a la incómoda y excesiva tendencia de exagerar su mirada con pestañas postizas de gigantescas prorporciones. Repasamos los looks más significativos, de las galácticas pestañas de Gigi Hadid a las de princesa de los elfos de Lucy Boynton sin dejarnos a la que, en nuestra humilde opinión, iba mejor disfrazada a la fiesta, Lily Collins.

Lady Gaga en la gala del MET pinit gtres

Lady Gaga

La exageración no existe en el lenguaje de la madre de todos los monstruos. Porque el desmadre estético es su mantra personal desde el principio de su carrera. Así que el espectáculo de 16 minutos en la entrada de la Gala del MET era lo mínimo que podía hacer. Plantarse estas pestañas postizas que son como rayos de sol y lágrimas de vírgenes barrocas entra dentro de lo que esperábamos de ella.

Lily Collins en la gala del MET pinit

Lily Collins

Su inteligente versión del camp de los años 60, que parecía sacado de una auténtica portada de Vogue de la época, la llevó a crear un maquillaje magnífico con reminiscencias a una Elizabeth Taylor en su mejor momento de gloria y en el que las pestañas no eran protagonistas totales, pero casi.

Gigi Hadid en la gala del MET pinit gtres

Gigi Hadid

Su maquillaje de alien de planeta desconocido incluía estas pestañas postizas puntiagudas en un ligerísimo rosa pastel que estamos seguros de que le dieron bastante guerra para hacerse los selfies en el baño a lo largo de la noche.

Lucy Boynton en la Gala del MET pinit gtres

Lucy Boynton

Sus pestañas no eran tan exageradas, pero sí contaban con un deliberado efecto subrayado mediante rayos de strass que la ha permitido transmutarse en la reina de las hadas que está claro que siempre quiso ser. Pero si algo envidiamos de su look (además de esa piel perfecta) es ese color de pelo entre gris y malva iridescente que querríamos copiar ya mismo.

