Las tendencias en belleza y bienestar que viviremos en los próximos años son claras: la perspectiva holística, esa que tiene en cuenta la salud corporal, mental y emocional, resulta cada vez más importante para las personas. Sí, nos seguirá interesando tener buena cara y evitar las arrugas al máximo, pero tanto o más importante será sortear el estrés, evitar las pequeñas ansiedades de todos los días y disfrutar de un estado de ánimo sereno. Descubriremos, además, que todos esos factores están conectados. De nada sirve recurrir a las mejores cremas y tratamientos si no logramos cierto equilibrio vital. Algo imposible si no dormimos. Al menos ocho horas. Para la belleza y también para un correcto desempeño profesional un buen sueño es central.

El mejor tratamiento de belleza es gratis total: dormir ocho horas.

El Reino Unido ha puesto en marcha recientemente una encuesta sobre el sueño de sus ciudadanos y ha descubierto que alrededor de 16 millones sufren insomnio. La cifra es escalofriante, pero hemos normalizado tanto la multiplicación de tareas y la extensión de las jornadas laborales, que nos parece inevitable llegar a la cama con preocupaciones y cansancio acumulado. Para los investigadores del Sleep and Learning Lab de la universidad de Michigan, estas faltas de sueño no solo produce fallos en la atención sino errores en el desempeño profesional diarios.





Investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo quisieran comprobar científicamente la influencia del sueño en el aspecto de la piel y constataron lo que la experiencia práctica ya nos cuenta: al restar horas de suelo a la rutina de descanso añadimos años al cutis. Fotografiaron a un grupo de 23 voluntarios después de que éstos durmieran ocho horas y les volvieron a fotografiar tras mantenerlos despiertos durante 31 horas. "La gente a la que se le priva el sueño es percibida como menos atractiva y menos sana que cuando han descansado", señalaron los autores. No es que los tratamientos de cuidado de la piel no sean importantes, es que si no los acompañamos con un buen descanso, mental y corporal, no les permitimos producir su efecto.