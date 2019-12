26 dic 2019

No descubrimos la pólvora si decimos que nuestra dependencia de los buscadores y los tutoriales es, hoy por hoy, total. Cada vez que tenemos una duda, la resolvemos en Google o YouTube sin problemas, con lo que ya no tenemos que recurrir constantemente a familiares y amigos y rezar para que sus consejos funcionen. En el planeta de la belleza, estas herramientas digitales son trascendentales. Sin ellas no estaríamos viviendo el actual boom del maquillaje, con cosméticos antaño limitados al control experto de los salones beauty que hoy podemos usar en casa. Desde la depilación láser a las pestañas falsas, queda muy poco por llevar de la camilla de la profesional de la belleza a la intimidad del hogar. eso sí: necesitamos instrucciones.

La aplicación de las pestañas postizas, sobre todo individuales, está en el top tres de las búsquedas beauty más frecuentes en Google.

A estas alturas del año, Google suele desvelar cuáles son las búsquedas más realizadas en los últimos doce meses que tienen que ver con la belleza. Se trata de una lista súper significativa, pues nos indica cómo lo que nos preocupa no es tanto qué producto elegir, sino cómo aplicarlos para conseguir un efecto óptimo. En pocas palabras: queremos llevar el do-it-yourself a su máxima expresión. En el top de la lista, nos encontramos por la pregunta sobre cómo aplicar los esmaltes de uñas adhesivos. Está claro que nos obsesionan las uñas y que queremos lucir los diseños más llamativos de la forma más fácil posible.





Un básico de maquillaje del que queremos saberlo todo en Google: la máscara de pestañas.

En el puesto número dos figura la pregunta sobre cómo aplicar pestañas postizas, que volvemos a ver en el puesto número siete, pero esta vez más concreta: cómo poner las individuales. Resulta evidente que no queremos dedicar demasiado tiempo ni dinero a las profesionales de la manicura o la estética que consiguen el resultado perfecto. El resto de consultas de la lista son de básicos del maquillaje: cómo usar el colorete (en tercer lugar); cómo aplicar el tónico (en cuarto); la base líquida de maquillaje (en quinto lugar); el autobronceador (en octavo); la máscara de pestañas (en noveno); el primer (en décimo). En el séptimo encontramos un producto de moda que aún no entendemos del todo bien: el aceite de coco.