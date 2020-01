9 ene 2020

Lo sabemos, el vestido que lució en los Globos no dejaba mirar a otro sitio que no fuese el lazo. Pero hemos tenido tiempo de repasar detenidamente todos los looks, de enamorarnos de las obra de arte que era el look beauty de Lucy Boynton o de fichar los trucos del de Ana de Armas. Y ahora hemos descubierto el secreto de Jennifer López para lucir siempre una piel bronceada y brillante.

Porque aunque la portorriqueña puede permitirse económicamente una escapada a una isla exótica, la promoción de su última película, Hustlers, apenas le ha permitido tomarse un descanso en los últimos meses. Y cuando no hay tiempo para relajarse al sol, siempre viene bien tener a mano un producto que te eche una mano.

La actriz, sobre la alfombra roja. pinit

La cantante y actriz sabe bien lo que es lucir una piel perfecta, y por eso recurre a la loción corporal con un toque de color, Body Bling Bronzer, de Scott Barnes. El conocido maquillador de actrices y famosas cuenta con una línea de productos propia y entre ellos se encuentra esta crema hidratante que se convirtió en la “alternativa favorita de Hollywood al autobronceador”.

El secreto de JLo. pinit

A diferencia de este socorrido producto veraniego que muchas veces termina convirtiéndose en una pesadilla, la loción está creada con una fórmula hidratante ligera que le da ese resplandor brillante y bronceado e impide que deje un rastro desigual. Y por eso luce impecable en la piel de Jennifer López.

La actriz, tras la ceremonia de premios. pinit

Si echas de menos los tonos dorados del verano y quieres probar con el brillo de la cantante, tómatelo con calma porque está disponible en el Amazon norteamericano por 42 dólares, pero en el nuestro no hay rastro. Pero no perdemos la esperanza de que alguna cadena de cosméticos se apiade del color de nuestra piel pronto.