El vestido es importante, el menú también, no te puedes olvidar de que la lista de invitados esté completa ni de obsequiarles con algo original. Pero, ¿te has preocupado por el aspecto que tendrá tu piel el día más importante de tu vida? Si la respuesta es no, vamos a tratar de convencerte de lo contrario. Y si la respuesta es sí, tenemos el calendario ideal para llegar al día de tu boda con una piel acorde con el vestido y el look de belleza que has escogido para esta celebración.

A la hora de planificar los aspectos beauty de una boda tan importante es tener en cuenta los desafíos diarios de nuestra piel como los retos que va a tener que afrontar durante la cita. El acné, la dieta o nuestro momento del mes son factores importantes a la hora de preparar nuestro rostro para el look de belleza más importante de nuestra vida.

Todas queremos llegar a este día luciendo el mejor aspecto posible.

Así que para llegar en perfecto estado de revista tenemos que calcular el presupuesto del que disponemos para darle a nuestra piel los cuidados que necesita. Y si los tratamientos profesionales se convierten en prohibitivos, recurriremos a nuestro esteticista de cabecera para localizar los productos que tiene los ingredientes que necesitamos a un precio que nos podemos permitir.

A pesar de los preparativos vas a estar pendiente de estar perfecta hasta el último minuto.

Las pruebas con nuevos productos las realizaremos con más cuidado del habitual, y siempre antes de que queden dos meses para la cita. Porque una reacción alérgica tarda hasta cuatro semanas en desaparecer, y no queremos llegar a nuestra propia boda con un enrojecimiento indeseado.

Para luchar contra problemas habituales como cicatrices, decoloraciones o quistes, es recomendable empezar hasta con un año de adelanto. Exfoliaciones químicas, tratamientos de limpieza profunda de poros o tratamientos con láser pueden ser los más recomendables a la hora de aportar a nuestra piel un envidiable brillo nupcial.

Que todo sea perfecto en el día de tu boda es algo que hay que trabajarse.

Cuando queden tres meses para la cita, los expertos desaconsejan hacerse tratamientos demasiado invasivos que puedan perturbar nuestro cutis. Y recomiendan apostar por los tratamientos faciales ricos en vitamina C, que están indicados para las pieles que quieren recuperar luminosidad.

Cuanto más se acerque la fecha menos aconsejable es probar nuevos productos

Y a falta de una semana, y habiéndolo probado previamente, el dermaplaning puede ser el tratamiento ideal para aquellas que sienten que su rostro todavía se ve opaco. Y ayudará a nuestro maquillaje a lucir más suave.

Hidratar nuestra piel en las jornadas previas con nuestra mascarilla habitual, y apostar por una máscara hidratante a base de agua la misma mañana ayudará a que nuestra piel luzca impecable, acorde con el resto de nuestro look.