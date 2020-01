22 ene 2020

Nos encanta cuando las influencers dejan a un lado los looks del día a día y se atreven con propuestas que, aunque muchas veces son casi inalcanzables, son de total inpiración. Un ejemplo de ello es la última propuesta de Carla Hinojosa, un espectacular vestido con el que triunfar en una alfombra roja, pero con el que también puedes pasar por el altar y ser una novia sexy y atrevida. Después de que compartiera un traje blanco rebajado de Massimo Dutti perfecto también para darte el "sí, quiero", la instagramer ha dado con un look de novia ideal que hace competencia al que hace unos días enseñó Teresa Bass.





Probablemente la intención de Carla Hinojosa no era vestirse de novia, si no proponer un look digno de celebrity. Sin embargo, el vestido blanco que ha escogido es una opción para las futuras novias con las que inspirarse. La influencer ha publicado varias imágenes con un vestido palabra de honor, con escote geométrico y cuerpo drapeado, que tenía una falda con cola adornada con voluminosas plumas y con una imponente abertura lateral. Un diseño muy sexy que Carla lució de maravilla con unos salones nude de Louboutin.

Este vestido lo firma Ze García, uno de los diseñadores favoritos de las influencers. Esta firma es una de las más escogidas por las instagramers para sus eventos y se ha convertido en un imprescindible en cualquier alfombra roja nacional. De hecho, no es la primera vez que vemos este vestido. Marta Lozano escogió este diseño para asistir al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, aunque, a diferencia de Carla que llevaba la melena suelta, ella optó por acompañarlo de un impoluto recogido bajo con raya a un lado. Un look ideal para pasar por el altar y al que nosotras también le decimos "sí, quiero".