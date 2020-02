6 feb 2020

En el invierno nuestro rostro sufre más que en nunca, sobre todo por el aire, el frío o la humedad y si a todo esto encima le añadimos todas las veces que algún catarro o gripe se pone de por medio, entonces podríamos decir que en invierno conseguir presumir de un rostro perfecto y de buena cara puede parecer una verdadera misión imposible. Un buen antídoto para evitar todos estos males, consiste en no dejar de lado tu rutina de belleza diaria, en recurrir a tus mejores cremas y serums hidratantes y por supuesto en ayudarte de al menos una mascarilla facial que consiga que tu cutis pase a estar radiante, lleno de luz y juventud.

Precisamente este ha sido el paso beauty al que ha recurrido la influencer María Fernández-Rubíes y que ella misma se ha encargado de compartir con sus seguidores a través de uno de sus recientes stories de Instagram: "Aprovechando que me he tenido que quedar en casa porque creo que estoy incubando la gripe que está por todas partes, he encontrado un momento para ponerme la Mascarilla Advanced Night Repair de Estee Lauder", ha escrito la influencer en dicho stories.

Lo cierto es que este tipo de mascarillas faciales son lo máximo para nuestro cutis porque, además de dar luminosidad, ayudan a reducir los poros, a eliminar granitos, a nutrir y en definitiva a dar un extra de energía nuestra piel. Nosotras te sugerimos que, escojas la mascarilla que escojas, siempre aproveches para aplicártela al menos una o dos veces por semana y que tengas en cuenta los minutos que recomiendan utilizarla, ya que según el tipo de mascarilla te llevará más o menos tiempo.

Si como la influencer, estás planeando mimarte un poco y utilizar una de estas mascarillas milagrosas, lo mejor será que te la apliques por la noche. ¿La razón? A esas horas los mecanismos de reparación de la piel trabajan con mayor eficacia y mientras duermes se inicia la regeneración celular porque nuestra piel está relajada. De esta manera, el efecto de la mascarilla será mucho más visible cuando te despiertes.

Pero para que la mascarilla que elijas ponerte haga bien su efecto, también es importante que tengas en cuenta estos tres tips:

- Desmaquilla y enjuaga la cara antes de aplicártela para eliminar el polvo, la contaminación, grasa, células muertas y todo aquello que esté obstruyendo tus poros.

- No te olvides de exfoliar bien tu rostro antes de aplicar tu mascarilla. El hecho de eliminar las células muertas hará que la mascarilla penetre mejor.

- Duerme e hidrátate bien. Las mascarillas son de gran ayuda, pero no puedes olvidar que tu piel es un reflejo de tu estilo de vida y si este es saludable, el rostro posiblemente se verá mucho más luminoso, sano y joven.

Aquí te recomendamos tres mascarillas revitalizadoras perfectas para ayudarte a conseguir un rostro luminoso, fresco y joven como el de la influencer este invierno. ¡Toma nota!





1. Advanced Night Repair de Estée Lauder:

Mascarilla Concentrada Restauradora Advanced Night Repair Estée Lauder (106 euros).

La mascarilla Concentrada Restauradora Advanced Night Repair de Estée Lauder, es la mascarilla facial a la que en este caso ha preferido recurrir la influencer. Una de las novedades que incluye, es que se trata de la primera mascarilla facial de 'doble matiz' porque ayuda a que la fórmula penetre de manera concentrada en la piel con una rapidez 25 veces mayor que una máscara de algodón tradicional. Todo gracias a que combina algodón y papel de plata, el cual crea una barrera protectora para garantizar que la fórmula penetre mucho más rápido. En tan solo 10 minutos conseguirás una piel joven, fresca y renovada. Precio (pack de 4 mascarillas): 106 euros.

2. Mascarilla seca Instant Magic Facial Dry Sheet Mask de Charlotte Tilbury:

Mascarilla Instant Magic Facial Dry Sheet Mask, 24,55 euros.

La Instant Magic Facial Dry Sheet Mask, se trata de una mascarilla seca inspirada en las innovaciones técnicas de la cosmética coreana. Cuenta con un revolucionario sistema de transmisión biomético con ingredientes que ayudan a reducir las arrugas, alisan, realzan, iluminan e hidratan la piel justo donde esta lo necesita. Tan solo necesitarás 15 minutos para lucir un cutis de alfombra roja. Precio: 24,55 euros.

3. Mascarilla 'I Am Real Tomato Mask Sheet' de Tonymoly:

Mascarilla I Am Real Tomato Mask Sheet de Tonymoly, 2,55 euros.

Esta gama de mascarillas de tejido I Am Real presenta unas propiedades beneficiosas adaptadas a cada tipo de piel gracias a las propiedades de sus extractos de origen natural. Y esta en concreto, es perfecta para iluminar la tez, hidratarla y suavizarla gracias al extracto natural de tomate. Solo necesitarás aplicarla de 10 a 20 minutos y luego, después de retirarla solo necesitarás darte unos toquecitos en el rostro para estimular la absorción del resto del sérum. Precio: 2,55 euros.

¿Con cuál de ellas te quedas?