4 feb 2020

Compartir en google plus

La máxima de 'menos es más' está cada vez más presente en nuestro día a día y, no solo podemos aplicarla al mundo estilístico, sino que cada cada vez cobra más protagonismo en los looks de maquillaje que vemos a menudo a la mayoría de las celebrities, fashionistas e influencers. Y es que, aunque los típicos ojos ahumados o los labios en rojo intenso nunca pasarán de moda y sobre todo en los looks de noche, este año el maquillaje natural triunfa. Cada vez más buscamos bases de maquillaje que mejoren el efecto de nuestra piel rejuveneciéndola y que aporten luminosidad, pero sin crear un efecto final artificial.

También queremos unos labios jugosos e hidratados o una mirada marcada, pero todo con un efecto final natural. Si tú también quieres conseguir este tipo de maquillaje, pero de primeras te parece una misión imposible ¡que no cunda el pánico! porque María Pombo nos ha dado todas las claves para conseguirlo a través de uno de sus últimos vídeos compartidos en Instagram.

María Pombo enseña el resultado de su maquillaje natural en Instagram. pinit

Te contamos paso a paso cómo conseguirlo ¡Toma nota!

PASO 1: Prepara e hidrata los labios

Comienza hidratando y preparando los labios con algún bálsamo labial. pinit

En esta época del año a menudo nuestros labios tienden a estar resecos y agrietados por el frío. Si este es tu caso, intenta hidratarlos a menudo con algún bálsamo para labios o cacao y acostúmbrate a hacer también este mismo gesto al principio de cada maquillaje, para que tus labios estén absolutamente perfectos cuando les apliques el labial.

En este caso, María Pombo utiliza el bálsamo para labios de Guerlain Super Lips Le Héros Des Lèvres.

PASO 2: Aplica la base de maquillaje y corrige

Aplica una base de maquillaje ligera y natural. pinit

A continuación aplica una base de maquillaje natural, que ilumine y que sea cercana a tu tono de piel. Es importante que cubra las imperfecciones, pero sin dejar ese efecto artificial. La influencer aplica unas pocas gotas de la base de maquillaje de Clarins Skin Illusion con SPF 15, una base con textura tipo sérum que apenas es perceptible pero con la que conseguirás un efecto buena cara instantáneo. María Pombo la aplica con ayuda de una brocha.





VER 7 FOTOS Siete prebases de maquillaje ideales para cutis grasientos

Y para acabar de corregir no te olvides de un corrector para el contorno de ojos que suavice las ojeras y a la vez aporte luminosidad, como el Instant Full Cover Concealer de Bobby Browm.

PASO 3: Da naturalidad al rostro con un toque de rubor

María Pombo se aplica esta crema de color en la parte superior del pómulo. pinit

Al igual que la tendencia de maquillaje de la temporada es conseguir un look natural, también lo es lograr un efecto de piel jugosa, sana y luminosa. Para ello, otro gran aliado es el colorete pero en formato cremoso como la crema en color rosa de Pot Rouge for Lips and Cheeks, 06 Powder Pink. Una crema multifunción que vale para mejillas y labios y que María Pombo se aplica con ayuda de la yema de los dedos y solo en la parte superior del pómulo.

Paso 4: Cejas perfectas

María Pombo se aplica este gel resistente al agua y a la humedad, para que sus cejas estén perfectas todo el día. pinit

Mantener las cejas intactas y perfectas, pero con un aspecto natural, es otro de los puntos importantes de este tipo de maquillajes. María Pombo aplica con movimientos cortos y rápidos y hacia arriba el Gel para cejas Waterproof Brow Shaper. Un gel que resiste al agua y la humedad y que además garantiza que tus cejas estén perfectas todo el día. Aplícalo como la influencer siguiendo hacia afuera el arco natural de la ceja.

Paso 5: Broncea el rostro con la regla del tres

Aplica polvos bronceadores para dar un color ligeramente tostado al rostro en las sienes, parte baja de la mandíbula y en los pómulos. pinit

Recurre a la clásica regla del tres para aplicar los polvos bronceadores y dar un ligero toque tostado y saludable a tu piel. Solo necesitarás que sea uno o dos tonos más oscuro que tu base de maquillaje y después solo tendrás que dibujar esta cifra en los laterales del rostro, con parada en la frente, las sienes y las mejillas. María Pombo se ha aplicado el Bronceador efecto sol y con acabado mate Makeup bronzer Bronzing Powder en el tono Medium.

PASO 6: Aporta color y potencia la mirada

María Pombo aplica dos sombras de ojos en diferentes tonos nude para dar profundidad a la mirada. pinit

Es el momento de reforzar nuestra mirada, pero sin salirse de los tonos naturales y tostados. En este paso, necesitarás conseguir un efecto difuminado mezclando dos tonos de sombra de ojos (uno en un tono nude ligeramente anaranjado y otro en un tono nude más clarito). Esta mezcla potenciará y dará profundidad a tu mirada. La influencer se ha aplicado los de la Paleta de sombras de ojos Bobbi Brown Love in the Afternoon en la zona del párpado móvil y también al ras de las pestañas inferiores.

Para potenciar aún más la mirada, aplica tu máscara de pestañas favorita o la Máscara Smokey Eye que se ha aplicado la influencer.

PASO 7: Ilumina como toque final

Para finalizar aplica iluminador en barra y un gloss. pinit

Para terminar apórtale al rostro y a los labios ese toque de luz y glossy que necesitan. Solo necesitarás un gloss de labios en el color que prefieras (María Pombo ha usado el Crushed Oil-Infused Gloss en el tono 'Love Letter' de Bobby Browm) y un iluminador en barra como el Terracota Skin de Guerlain que solo necesitarás aplicar a suaves toques en la punta de la nariz, sobre el arco de cupido, en la parte superior de los pómulos y bajo el arco de la ceja.

1. Guerlain Super Lips Le Héros Des Lèvres / 2. Base de maquillaje natural e hidratante. / 3. Bobbi Brown Instant Full Cover Concealer / 4. Bobbi Brown Pot Rouge for Lips and Cheeks, 06 Powder Pink / 5. Gel para cejas Bobbi Brown Waterproof Brow Shaper / 6. BOBBI Brown Makeup bronzer Bronzing Powder Dark / 7. Paleta de sombras de ojos Bobbi Brown Love in the Afternoon /8. Máscara de pestañas Bobbi Brown Smokey Eye / 9. Crushed Oil-Infused Gloss / 10. Terracotta Highlighter Stick. pinit

Ya tienes todo lo que necesitas para lucir un maquillaje natural y un rostro perfecto esta temporada ¿A qué estás esperando para copiarlo?