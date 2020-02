18 feb 2020

Compartir en google plus

Trabajo, reuniones, gimnasio, pocas horas de sueño... La semana a veces puede hacerse muy intensa y no solo nos sentimos cansadas, sino que nuestro organismo y nuestra piel también lo notan. Seguro que te suenan las ojeras (sobre todo al final del día), la piel seca e incluso el estrés del día a día puede acabar haciendo que aparezcan esos temidos brotes de acné. que no encajan con ninguno de los looks que tienes planeados para el día siguiente.





VER 7 FOTOS 7 productos secantes para eliminar granos localizados en tiempo récord

Y es que, aunque el acné está asociado muchas veces a la adolescencia, lo cierto es que el acné adulto también es una realidad. Cuando esto ocurre siempre hay dos opciones. La primera que a todas se nos acaba viniendo a la mente alguna vez, es meterle mano al granito. Pero eso es algo que jamás debes hacer, sobre todo si quieres evitar que la inflamación sea aún mayor o que te quede marca después.

La segunda opción es recurrir a algún producto de gran eficacia con potentes ingredientes activos que nos ayuden a despedirnos de ese acné de raíz. Precisamente Tamara Gorro ha sido la encargada de descubrirnos uno de esos productos beauty 'express' perfectos para ello:

"¿Cómo termina vuestra cara a lo largo del día?", ha empezado preguntando la youtuber a sus seguidores en Instagram. "Voy a exfoliarme la cara porque mirad, esto es un brote de acné. Voy a hacerlo con lo que ya os enseñé la otra vez, el sérum de Freshly Cosmetics porque esto lo que hace es exfoliar, tratar el acné, los puntitos negros, los poros abiertos, hidratar... Es decir hace muchas cosas y además usarlo es muy sencillo", ha asegurado a sus seguidores.

Tamara Gorro se aplica este sérum para combatir los brotes de acné y conseguir un efecto buena cara instantáneo. pinit

La youtuber solo ha necesitado aplicarse cuatro gotas de este Blue Radiance Enzymatic Serum, que después ha aplicado en el rostro con un suave masaje.

Blue Radiance Enzymatic Serum, 35 euros. pinit

Este sérum facial exfoliante que utiliza Tamara Gorro, incorpora luna gran concentración de 12 tecnologías naturales para exfoliar, rejuvenecer, reducir y tratar arrugas, acné, puntos negros, poros abiertos, imperfecciones y enrojecimiento, consiguiendo un rostro radiante y uniforme en solo 4 semanas. Contiene potentes activos naturales, como enzimas de papaya y granada, probiotic lactococcus, caviar de lima australiano, salicilatos de la corteza del sauce negro, baicalina vegetal, gardenia blue, alternativas vegetales a los retinoides y ácido hialurónico marino vegano.

Nosotras ya hemos fichado este imprescindible en la rutina facial nocturna de Tamara Gorro, pero también hemos seleccionado otros dos grandes aliados beauty en formato sérum, que también te serán de gran ayuda para acabar con el acné de una vez por todas ¡Toma nota!

Lullage AcneXpert Serum 360º Tratamiento Intensivo:

Lullage acneXpert sérum 360º tratamiento intensivo 50ml, 23,39 euros. pinit

Lullage acneXpert Serum 360º tratamiento intensivo, es un tratamiento para el cuidado global de la piel joven y adulta grasa o con tendencia acnéica. Su nueva fórmula mejorada actúa ante las 12 necesidades de este tipo de piel.

Además incluye activos de nueva generación y una Triple Tecnología Sebo-reguladora. Deberás usarlo después de tu limpieza facial y con el rostro totalmente limpio de maquillaje.

Sérum renovador de triple acción La Roche-Posay:

La Roche Posay Effaclar Serum 30 ml, 28,19 euros. pinit

Este tratamiento renovador con triple acción exfoliante de La Roche Posay Effaclar Serum, alisa la piel, afina los poros e ilumina el rostro. Y todo gracias a que ha sido formulado con: LHA una molécula que proporciona una microexfoliación para ayudar a desobstruir los poros y a afinar la textura de la piel y Complejo AHA ácido glicólico para acelerar la renovación natural de la piel.

Solo necesitarás aplicarlo mañana y/o noche en el rostro o como complemento de tu tratamiento diario. Eso sí, durante su aplicación no podrás olvidarte de la protección solar alta, ya que este producto puede incrementar la sensibilidad de la piel bajo el sol.

¿A qué esperas para lucir un rostro perfecto?