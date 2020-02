20 feb 2020

Compartir en google plus

¿Tienes unas ojeras no hay manera de tapar ni con el corrector más puntero del mercado? A lo mejor es que tu verdadero problema está en la mesa. Al menos esto es lo que piensa la prestigiosa naturópata Nigma Talib: “Si después de comer te sientes, por lo general, con molestias o cansada es que algo no te está sentando bien y que seguramente sufres un problema de digestión, y eso va a afectar a tu piel. Cambia tus hábitos y verás cómo mejora tu cutis”, señala.

Esta doctora defiende que la manera en la que te sientes por fuera y por dentro depende, básicamente, de tu alimentación. ¿La razón? La gran mayoría de los receptores de serotonina –señala– se encuentran en el estómago, por eso si te duele la tripa, tienes mala cara.

El enfoque de esta gurú, que cuenta en su lista de pacientes top a Kate Bosworth, Freida Pinto o Rosie Huntington-Whitely, por citar solo algunas de las muchas celebrities a las que atiende, es proporcionar un tratamiento personalizado, que pasa por conocer cuál es tu estado de salud, analizando las hormonas en sangre y orina, la condición de tu microbiota, tus patrones de sueño, etc.

La naturópata de Gwyneth Paltrow y Penélope Cruz en unos meses pasará consulta en el centro tacha Beauty. pinit

En función de eso crea una alimentación personalizada que proporciona energía al cuerpo y que favorce una piel elástica y sana. Algunas pistas: “Es mejor tomar las verduras cocidas que crudas, llenar el plato de alimentos verdes, combinados en su justa proporción con huevos, pescado y pollo. Abandonar el café de la mañana y el cruasán y sustituirlos por un vaso de agua caliente con jengibre, por ejemplo. Para estar mejor, tienes que transformar tus hábitos y hacer mejores elecciones, y en alimentación eso significa alinear correctamente todos los nutrientes”.

Nigma Talib, que a partir de ahora pasará consulta en España cada tres meses, en el exclusivo centro Tacha, no es partidaria del gluten ni de los lácteos: “Estas sustancias son lesivas para la membrana intestinal, la dañan. Las ojeras y la pigmentación de la cara se debe muchas veces al consumo a las proteínas de los lácteos. Y las arrugas se las debemos, entre otras cosas, al consumo de azúcar y a la falta de vitaminas”.

Pero solo con una buena alimentación no se consigue un cutis terso, elástico, libre de manchas y luminoso. Según esta doctora, hay que complementarlo con tratamientos externos, por eso ella ha desarrollado su propia cosmética, unos productos que están formulados con la dosis justa de vitaminas y minerales, que actúan en sinergia. Y, además, dispone también de complejos nutricionales: “Son básicos para lograr una buena piel, porque a la mayoría de la población le falta vitamina D, A, C , zinc y selenio. Con el cambio climático hemos agotado los suelos y lo que producen ya no tiene tantos nutrientes, por eso debemos suplementarnos”, concluye.

Desde junio ya atenderá clientes en España, por primera vez, y en exclusiva, en el centro Tacha. Sus honorarios oscilan entre los 650 euros por consulta a los 850 euros si se incluye también un tratamiento facial (una combinación de radiofrecuencia LED y la aplicación de su Serum Nº 1 infundido en la piel con un dispositivo de oxígeno”.

Las que estén en condiciones de este pequeño gran lujo siempre pueden acudir a su libro Younger Skin Stars in the Gut y autosanarse por dentro y por fuera: “Ahí está todo explicado. Basta con seguir las indicaciones y utilizar los productos y suplementos que sugiero”, concluye.