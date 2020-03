11 mar 2020

Una mala noche, un día largo de trabajo, el final del día, madrugar... Son muchas las causas por las que nuestro rostro puede verse cansancio. Y ya sea porque nuestra tez se vea apagada, por las rojeces, las arrugas o por esas tan temidas ojeras, ese cansancio siempre acaba reflejándose a través de él.

Eso es algo que cuando llega el final del día podemos intentar arreglar con una buena rutina de limpieza facial nocturna que nos ayude durante la noche a reparar los daños. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos que prepararnos para ir a algún evento, fiesta o cena por la noche?

Si en lo que estás pensando es en el maquillaje, tenemos que decirte que no tendrás porque recurrir a él para presumir de rostro perfecto, hidratado y con efecto buena cara. De hecho, solo necesitarás hacerte con unas ampollas con Vitamina C como las que utiliza Rocío Osorno antes de sus maquillajes.

Así es, la influencer ha mostrado en sus stories de Instagram como tras retirar el maquillaje que había llevado durante el día, conseguía refrescar y revitalizar su rostro tan solo con una gotas de estas ampollas. De hecho, el efecto ha sido tan bueno, que la influencer ha prescindido en este caso de base de maquillaje y simplemente se ha centrado en resaltar algunas de sus facciones con polvos bronceadores e iluminador, así como su maquillaje de ojos y sus labios para salir de cenar.

"Voy a aprovechar todo el maquillaje que tengo hecho de ojos y demás pero voy a corregir la piel utilizando la ampolla de Le Tout que va súper bien. No me va a hacer falta ni base, pero voy a retirar antes todo lo que tengo de maquillaje de el día", ha explicado a sus seguidores en la red social. Y lo cierto es que el resultado final nos ha convencido del todo.

Por todo esto, no hemos podido evitar fichar este nuevo imprescindible beauty de la influencer. Se tratan de las ampollas con vitamina C de Le Tout. Estas, no solo ayudan a rejuvenecer la piel, sino que también combinan la frescura que ofrecen sus células de kiwi para iluminarla y eliminar sus posibles manchas.

Eso sí, si tú también estás pensando en utilizar este tipo de ampollas, no puedes olvidarte del paso previo de limpiar y tonificar el rostro para eliminar cualquier impureza o restos de maquillaje que pueda tener.

Nosotras te recomendamos que antes de utilizar el maquillaje y después de utilizar la ampolla, no te olvides de la crema hidratante y de alguna crema con protector solar, aunque este último paso te lo puedes saltar si tu base de maquillaje o tu crema hidratante lo llevan incluido.





Lo cierto es que en el mercado existen un montón de opciones de este tipo de ampollas y cada una adaptada a todas las necesidades de tu piel y todos los bolsillos. Por eso hemos recopilado algunas opciones más que también podrás utilizar en tu rutina facial. ¡Toma nota!

Ampollas revitalizantes con Vitamina C de Repavar:

Este tratamiento reafirmante y revitalizante intensivo de Repavar combate los signos de envejecimiento y la fatiga aportando luminosidad y atenuando las arrugas. Su alta concentración de Vitamina C Activa actúa contra los efectos del paso del tiempo y el fotoenvejecimiento, otorgando firmeza y unificando la textura de la piel. Su pack de 20 unidades tiene un precio de 26,95 euros.

Ampollas con Vitamina C de Babaria:

Las ampollas con vitamina C de Babaria cuentan con un 10% de vitamina C pura y con proteoglicanos, indicadas para todo tipo de pieles. Son perfectas para uso diario, hidratan la piel y le aportan luminosidad, llevando a cabo sobre el cutis una acción antioxidante para prevenir su envejecimiento prematuro. Su precio es de 5,89 euros.

Ampollas con Vitamina C de La Cabine:

Gracias a las diferentes propiedades biológicas de los fosfolípidos y su afinidad con la piel, las ampollas de La Cabine mejoran la biodisponibilidad de los activos en el rostro y en las capas más internas de la Epidermis.

Su fórmula específica ésta indicada para las pieles apagadas que necesitan un plus de vitalidad, un shock de vitamina C al instante para un efecto anti-oxidante. Su precio es de 9,95 euros.

Para utilizar cualquiera de estas ampollas en el rostro, solo tendrás que agitarlas, depositar su contenido en la palma de la mano y aplicarla en rostro y cuello con suaves toquecitos y evitando el contorno de ojos. ¿A qué esperas para probarlas?