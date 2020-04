17 abr 2020

No importa su nacionalidad, cómo sea su estilo o cuál sea la marca de belleza para la que trabajan. Todos los maquilladores, sin excepción, aseguran que la clave de cualquier look de maquillaje es preparar la piel previamente, hidratándola como es debido. Por eso ellos siempre acondicionan los rostros de modelos, famosos e influencers antes de aplicarles ningún producto de color y, de hecho, alguno expertos del make-up aseguran que una buena crema hidratante o que proporcione un efecto lifting antes del maquillaje es el mejor producto flash que pueden usar sobre sus clientas.

Pati Dubrof, que es la maquilladora habitual de Margot Robbie, Priyanka Chopra Jonas y Kate Bosworth y más ha llegado asegurar que prepara la piel de estas actrices durante al menos 40 minutos antes de comenzar con el proceso de maquillaje, propiamente dicho. Y, aunque no esperamos que tu inviertas tanto tiempo en tu día a día antes de maquillarte, sí te aseguramos que la piel es como un lienzo y que, cuanto mejor hidratada esté, mejor se asentará el maquillaje sobre ella, no se cuarteará y no asomarán tus arrugas al poco tiempo.

The Cream de Augustinus Baber (225 €). The Moisturizing Soft Cream de La Mer (260 €). Black Rose Skin Infusion Cream de Sisley (122 €). pinit

Escoge fórmulas que sean hidratantes pero no untuosas, y que se absorban rápidamente para que no tengas que esperar demasiado antes de aplicarte el corrector y la base. Y mejor si en su formulación incluyen algún activo que proporciona luminosidad en tu piel ya que, a pesar de que vayas a terminar tu look con un toque de iluminador, una piel que irradie luz desde el interior es bienvenida siempre. El podio preferido de los maquilladores lo componen Black Rose Skin Infusion Cream de Sisley, por su fórmula muy ligera, que es excelente para proporcionar luminosidad y un agradable efecto lifting; The Cream de Augustinos Baber, cuya textura rica hidrata la piel a la vez que le aporta un brillo saludable, y The Moisturizing Soft Cream de La Mer, que hidrata, ilumina y deja la piel elástica, sin esa sensación grasa que pueden dejar otras cremas ricas.