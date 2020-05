18 may 2020

Estamos a nada de quitarnos definitivamente pantalones, calcetines y medias y sumergirnos en el calor del verano. Si quieres que este año no te coja desprevenida, te proponemos un tratamiento largo pero súper efectivo para poner los pies al día y poder descubrirlos con total tranquilidad. Se trata de una de las pedicuras más exhaustiva que hemos encontrado en los centros de estética y favorita de muchísimas famosas: las pedicuras spa de 90 minutos, que incluyen exfoliación profunda de los pies , mascarillas hidratantes e ingredientes personalizados para que puedas tratar específicamente ese problema del que te quieres librar u optar por fórmulas totalmente veganas, si prefieres respetar el máximo la naturaleza. Toma nota de su paso a paso, porque te puede servir de orientación cuando vayas a solicitar una pedicura a tu centro de belleza de confianza.

Si este verano quieres ponerte las sandalias de moda, una pedicura es imprescindible. pinit

La pedicura TBC de The Beauty Concept (Madrid) tiene una duración de 90 minutos (50 euros) y recurre a ingredientes como la arcilla, el chocolate, una variedad de algas y oro, para hidratar al máximo y conseguir la cicatrización de posibles heridas en los pies. Para empezar, se sumergen ambos pies en un pediluvio con agua caliente y un cóctel de aceites esenciales y árbol del té para hidratar y desinfectar. Una vez terminada esta fase, se empiezan a tratar cutículas, impurezas y durezas, se liman suavemente las uñas y se realiza un masaje con aceite de sésamo, argán y aguacate para nutrir la piel. A continuación, gracias a una delicada exfoliación con semillas de hueso de albaricoque y sales del mar muerto se eliminan posibles impurezas y se dispone la piel para regenerar en profundidad. Se repite el masaje para eliminar las células muertas. Al final, se retiran los restos de la exfoliación mediante toallas calientes.La sensación de bienestar es total.





Una hidratación y nutrición profunda permite que los pies aparezcan suaves. pinit

Con los pies relajados y libres ya de durezas e impurezas, se envuelven en una mascarilla de arcilla, chocolate y algas, aunque si la piel reclama algún tipo de ingrediente específico se cambia sobre la marcha. La mascarilla tiene que actuar durant 10 o 15 minutos, momento en el que puede retirarse, de nuevo mediante toallas calientes y un ligero masaje drenante. De nuevo necesitamos nutrir y suavizar, así que mediante masaje y digitopresión se aplica una crema a base de cítricos, frutos del bosque o aceite de almendras y un coctel de aceites esenciales. Como punto y final se maquillan las uñas con el esmalte elegido y se impregnan las cutículas con aceite de almendras, para lograr una hidratación muy potente y efectiva.

Paula Ordovás es nuestra influencer de referencia en cuestión de pedicuras: siempre va perfecta. pinit

En The Calm Beauty (Madrid) proponen la pedicura Sotai, un tratamiento de 75 minutos (46,95 euros) que incluye inmersión en agua con sales frutales o florales, producto de cutícula orgánico, envoltura de pie, exfoliación, masaje nutritivo, aplicación de aceite de cutícula y un esmaltado permanente (sin defectos durante unos 20 días) o semipermanente. My Little Momo (Madrid) tienen en su carta de belleza la pediura Diamante, una de sus terapias estrella. Tiene una duración de hora y media (90 euros) y incluye una serie de masajes que eliminan la tensión, favorecen la circulación y estimulan las articulaciones. Si prefieres un tratamento completamente vegano puedes acudir a Slow Life House (Madrid) y disfrutar de su pedicura Slow (90 minutos y 55 euros), con un peeling exfoliante hasta la rodillas, masaje relajante y descontracturante, mascarilla hiratante y esmaltado. Los pies ya están listos para brillar