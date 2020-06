8 jun 2020

No es el tipo de noticia que las famosas suelan dar voluntariamente, pero la pandemia de la Covid-19 ha obligado a Chrissy Teigen a revelar sus planes. La ex modelo y ahora gurú de la cocina subió una foto a su perfil de Instagram en la que podíamos ver cómo le hacían la incómoda prueba del coronavirus (sí, esa en la que te introducen un bastoncillo por la nariz). Inmediatamente, algunos de sus 'followers' comenzaron a echarle en cara que hiciera ostentación de un privilegio así. Su respuesta fue taxativa: "En Los Ángeles la prueba es gratuita para todo el mundo. Además, yo me la estoy haciendo porque voy a someterme a una cirugía en breve y es obligatoria. Lo siento si os he ofendido".

La decisión de Chrissy Teigen es comprensible: ha pasado bastante tiempo desde que se puso sus implantes de silicona y en ese lapso del tiempo ha tenido dos hijos. Normal que los cambios corporales hayan dado que pensar (y que decidir) a la influencer, decidida a recuperar la talla pequeña que tenía antes de la operación de estética y de la maternidad. De hecho, Teigen publicó una preciosa foto suya de cuando tenía veintitantos años con un texto en el que lo aclaraba todo.

"Hola, hola", escribió Chrissy Teigen. "Un montón de gente tiene mucha curiosidad (y tiene ganas de meter la nariz) sobre la operación que voy a sufrir, así que lo diré aquí: Me voy a quitar los implantes. Han sido estupendos durante muchos años, pero ahora me superan. Me encantaría poder abrocharme un vestido de mi talla sin problemas y poder ponerme boca abajo cómodamente. ¡Se acabó el tamaño XL! Así que no os preocupéis por mí. Todo va a ir bien. Aún tendré tetas. Solo que serán solo grasa, lo que fueron en un primer término. Un tonto y milagroso saco de grasa".