24 jun 2020

En la batalla contra el envejecimiento toca experimentar. Pero la prueba ensayo/error ha fallado tantas veces que no consigues definir unos cuidados faciales específicos y mucho menos fidelizarte a ellos a pesar de las múltiples opciones para todos los tipos de pieles que ofrece el mercado. Pero que no cunda el pánico porque las posibilidades son infinitas y hay un sérum antiedad con vitamina C y otros ingredientes milagro que va a cambiar tu piel.





Hablamos del sérum antienvejecimiento Truth Serum de la firma Olehenriksen del facialista danés Ole Henriksen, que es para ti si quieres difuminar esas líneas de expresión tan pegadizas, o si tienes el rostro apagado, seco, con rojeces y otras imperfecciones.

Se borrarán con el uso habitual de este cosmético que se ha convertido en el favorito de famosas como Sophie Turner o Lady Gaga y en el de todas las usuarias que lo convirtieron en un best seller en Estados Unidos antes de que aterrizara en España de la mano de Sephora junto a la crema en gel con vitamina C que promete una hidratación de 24 horas.

Se puede utilizar a diario en todos los tipos de pieles gracias a sus propiedades antioxidantes y calmantes de la mano de esta vitamina más aloe vera, extracto de té verde, naranja y colágeno. Aplica mañana y noche antes de la hidratante sobre el rostro y el cuello y la piel se volverá más lisa y luminosa. Además, es de rápida absorción, no deja sensación pegajosa, por lo que es ideal para verano, y no contiene sulfatos ni parabenos.

Consigue este sérum en Sephora por 47,95 euros y disfruta de todos los beneficios de este cosmético con vitamina C tan eficaz gracias a su alto porcentaje concentrado entre el 10 y el 15% de ácido absórbico. Cambia este ingrediente si la piel se irrita y aparecen picores o molestias.