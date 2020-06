26 jun 2020

Las tendencias de nail art nos sorprende cada temporada. Las margaritas han sido las protagonistas de la primavera y todo apunta a que los adornos de estrellas se convertirán en los reyes del verano. Sin embargo, independientemente de los detalles que usemos para vestir nuestras uñas, hay algunos tonos que nunca pasan de moda y que triunfan año tras año, donde el blanco es el color indiscutible de las manicuras y pedicuras estivales.

Vicky Martin Berrocal y Cristina Pedroche son algunas de las famosas que ya han optado por el esmalte de este tono para maquillar sus pies durante la estación más calurosa. Y, en cuanto llega el sol a nuestras vidas, Paula Echevarría lo luce en su mani-pedi, ya que es una tonalidad que destaca sobre el envidiable bronceado de piel que ya luce la actriz.

Tono Amazing Grace de Deborah Lippman (23 €). Color Hit, tono Under the Cover, de Sephora Collection (4,95 €). Tono Pearly White de Essie (11,99 €). pinit

Pero el problema que suele acompañar a las lacas de color blanco es que sus fórmulas son demasiado transparentes o acuosas, por lo que requieren de la aplicación de varias capas extra para obtener un acabado uniforme. La opción más fácil es elegir un esmalte que sea muy cubriente u opaco, pero si en el momento de la adquisicion no has reparado en eso, no te preocupes, porque tenemos la solución para conseguir ese efecto con cualquier referencia blanca.

La clave está en aplicar primero una capa de color porcelana o nude y de esta manera conseguirás que tu laca de uñas color blanco, sobre todo si es de acabado mate, quede 100% homogénea. Asegúrate de que la primera capa está bien seca antes de aplicar la segunda y así ambos tonos no se mezclarán. Termina con top coat y listo.