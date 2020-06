23 jun 2020

Compartir en google plus

A la moda, lo sabemos, le gusta mucho llevarle la contraria a las circunstancias. Por eso cuando más aprieta el calor, más nos apetecen esos looks negros que quizá nos van a echar algunos grados encima. Porque somos fans del no color o porque buscamos su efecto adelgazante, lo cierto es que no tenemos porqué prescindir de nuestras prendas oscuras favoritas en la estación vacacional. Al contrario. Podemos demostrar nuestro dominio estético poniendo en práctica trucos que nos ayudan a aligerarlas. Los de estilismos los tenemos claro: elegir tejidos ligeros y transpirables como el lino y optar por sandalias muy desnudas. Vicky Martín Berrocal y Cristina Pedroche nos apuntan un par más que tienen que ver con el territorio beauty: atenta a sus pedicuras.

Nos encanta que Vicky Martín Berrocal y Cristina Pedroche, dos mujeres de generaciones, estilos y siluetas totalmente distintas, coincidan en reivindicar el negro precisamente ahora, a principios del verano. Y que, además, pongan en práctica todos los trucos que nos permiten darle frescor y aligerarlo. Los podemos ver perfectamente en sus selfies, en los dos elementos clave de cualquier look: el pelo y los pies. Ambas llevan sandalias, confirmando que un calzado lo más desnudo posible favorece la actualización veraniega del negro. Pero, además, optan por pedicuras que contrastan al máximo con dicho color. Vicky Martín Berrocal lleva la clásica pedicura rojo brillante: un clásico que jamás falla. Cristina Pedroche va mas allá: opta por el blanco.