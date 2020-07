2 jul 2020

Compartir en google plus

Con la llegada del calor el maquillaje se vuelve más ligero y colorido y las manicuras más alegres y refrescantes. Si la semana pasada te proponíamos las estrellas como el adorno más elegante y minimalista para lucir en tus manos durante los días de estío, ahora te traemos una opción de nail art muy divertida y que está muy de moda en las redes sociales: el estampado tie dye.

¿Te apetece lucirla sin salir de casa? Te traemos un sencillo paso a paso, de la mano de Rita Remark, global lead educator de essie, para que puedas presumir de uñas a la última en cuestión de minutos.

Comienza aplicando la base –la experta recomienda usar Here to stay, ya que suaviza cualquier irregularidad que tenga tu uña– y después extiende dos capas de esmalte de uñas blanco mate y termina con una capa de top coat. Espera pacientemente hasta que tus uñas se sequen completamente; es más, para que el resultado sea lo más profesional posible, Rita sugiere que este tiempo de espera sea de una hora. De esta manera no estropearás tu color de base al crear el efecto tie dye.

Lacas de uñas Mint Candy Apple, Tart Deco y Bikini So Teeny, todos de essie (11,99 €/u). pinit

Luego usa una esponja de latex (como las que usas para aplicar el maquillaje, con forma de triángulo) para posar sobre las uñas los tonos coral (Tart Deco), azul pastel (Bikini So Teeny) y verde menta (Mint Candy Apple), que son los que son el trío que propone la manicurista. Aunque también puedes personalizar la combinación de colores mezclando tres que más te gusten.

Después sumerge en acetona un pincel acrílico con punta, o uno de maquillaje puntiagudo y pásalo cuidadosamente sobre la uña para que los tonos se mezclen entre sí. Eso sí, “es importante que este gesto sea lo más delicado posible porque, de lo contrario, también te llevarás el color blanco con el pincel”, advierte Rita. Además, puedes aprovechar este momento para eliminar con ayuda del pincel alguna manchita que hayas hecho en la piel de alrededor de tus uñas al aplicar las lacas de color con la esponja. Finaliza con una capa de top coat –mejor si proporciona bien de brillo y tiene un secado rápido, como Good to go– y deja que se seque.