12 ago 2020

Ya no sabes cómo evitar las rozaduras de los muslos y aquel truco de los polvos de talco no resultó tan efectivo como decía ser, y mucho menos funcional si su aplicación te pillaba fuera de casa. Pero eso se acabó. No vuelvas a sufrir lo que queda de verano y empieza a disfrutar de tus vestidos favoritos.

Anticípate y encuentra la solución en estos sprays antirozaduras que combaten directamente todo lo que provocan las altas temperaturas y otros agentes cuando la piel entra en fricción.





El calor, la humedad, la sal, el cloro, el sol... todos pueden favorecer a la aparición de rojeces, granitos, irritación, ampollas y sangrado en los casos más graves. Las nuevas fórmulas exigen comodidad, de ahí que el formato spray haya triunfado. Se puede llevar a todas partes dentro del bolso y es muy fácil de aplicar: pulverizar sobre la zona a proteger y dejar secar para esquivar el escozor.

Y lo mejor de todo es que estos tipos de productos están indicados para todo tipo de pieles y se pueden utilizar a diario tanto en el día a día como en vacaciones o practicando deporte.

Empezamos con A-Derma Cytelium Spray, un producto de farmacia que contiene extracto de plántulas de Avena Rhealba para calmar la piel, óxido de zinc para crear una barrera de protección y suspensión acuosa de silicatos de magnesio, un mineral que ayuda a secar la piel. Además, no contiene perfumes y se puede combinar con otros tratamientos farmacológicos.

1. A-DermaCytelium Spray (8,80 euros en Mifarma). 2. Smoovall Skin Contact (16 euros en smoovall.es). 3. Soivre Spray Cuidados Especiales Panthenol (11 euros en Pharmacius.com). pinit

Nuestra segunda opción es el spray antirozaduras Smoovall Skin Contact que con tan solo un año de vida ha arrasado en ventas. Su capa invisible y no grasa promete hasta 4 horas de protección. Por último, Soivre Spray Cuidados Especiales Panthenol, otro imprescindible de farmacia creado especialmente para las pieles delicadas, sensibles y atópicas que hayan sufrido rojeces o irritaciones.