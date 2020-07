20 jul 2020

Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaran de manera oficial que dejarían de representar a la corona británica, la pareja ha comenzado una estrategia social con la que se desvinculan de la realeza. Entre todas las decisiones que ha tomado se encuentra la vuelta al cine de Meghan o el lanzamiento de una fundación benéfica. Pero hay un detalle que Markle tampoco ha dejado pasar: su imagen. Ahora la exactriz no tiene que ceñirse a los estrictos protocolos que marca el mundo real e Isabel II y ha reaparecido con un cambio de look no tan sorprendente como el de Nieves Álvarez, pero que no ha pasado indiferente.

Meghan Markle ha sido la encargada de dar un discurso a más de 40.000 niñas en el que habló sobre temas como el empoderamiento de los jóvenes, la igualdad de género y la injusticia racial. "A menudo se hace referencia a vuestra generación como nativos digitales, y teésiq ue comprender que nuestro mundo on line tiene el poder de afirmar y apoyar tanto como perjudicar. No estamos destinados a rompernos el uno al otro; estamos destinados a construirnos mutuamente. Por lo tanto, usad la voz tanto on line como fuera de línea para hacer exactamente eso: construirse mutuamente, apoyarse mutuamente... Vuestras voces son las de la verdad. Y la esperanza. Y sus voces pueden y deberían ser mucho más fuertes", dijo Mghan durante su discurso.

Un speech virtual en el que se podía ver a Meghan lucir una melena mucho más larga y con un aire más desenfadado que en sus apariciones como miembro de la realeza británica. La ex actrix acostumbraba a lucir su cabello impoluto, normalmente en recogidos bajos o con peinado con ligeras ondas no muy marcadas, pero muy bien colocadas. Ahora, Meghan ha dejado clara esta ruptura reapareciendo con el pelo bastante más largo, a capas, con las puntas desiguales y el fleequillo desfilado.

Parece que ha optado por dejarse crecer el pelo, algo que no podía hacer antes por temas de protocolo, y ha preferido reaparecer con una imagen más natural sin un peinado demasiado formal. ¿Estamos ante la nueva Meghan?