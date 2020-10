25 oct 2020

Lo confieso: siento un envidia absoluta por la piel de Vanesa Lorenzo. La modelo tiene una piel envidiable: sin imperfecciones, tersa y súper hidratada, conseguir una tez como la suya es mi próposito de año nuevo (entre tantas otras cosas). "¿Qué crema utilizará para conseguir una piel tan jugosa?", me he preguntado muchas veces. Pues bien, no ha hecho falta clamarle a los astros, (o la versión millennial: preguntar por Instagram) porque ayer la modelo compartió a través de stories qué producto utiliza por las mañanas nada más levantarse.

En un vídeo, Vanesa se aplicaba una crema reafirmante mientras decía "qué bien, me encanta cómo huele", lo que significa un doble win: he encontrado un producto perfecto para mantener a raya las líneas de expresión incipientes y además, es auténtica magia olfativa cuando lo aplicas.

Se trata de la crema de día reafirmante de granada de Weleda una de las marcas naturales favoritas de las celebrities e influencers. La modelo aplicaba la cantidad de un garbanzo en sus manos y después la aplicaba sobre su rostro haciendo hincapié en extenderla hacia afuera para así drenar de buena mañana y luchar con ese pequeño gesto con la hinchazón de primera hora.

Crema de día de granada de Weleda, (24,95). pinit

Destinada a reafirmar pieles con arrugas marcadas, su composición alta en antioxidantes es perfecta a partir de los 40 si quieres un extra de confort en la piel además de una acción antiedad. Con aceite de granada, rico en ácidos grasos esenciales y vitaminas de alto poder antioxidante (ácido punícico, flavonoides y vitamina E), atenúa las arrugas, tiene un efecto lifting y además, activa la regeneración cutánea. Un imprescindible en cualquier neceser si quieres una piel nutrida y lisa antes de aplicar el maquillaje.