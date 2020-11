8 nov 2020

Máscara con aceite de ricino, sérum crecepestañas, efecto postizas, rizador... Lo has probado todo con tus pestañas pero no has conseguido alargarlas y voluminizarlas con los cosméticos de tu neceser. El siguiente paso: buscar tratamientos semipermanentes con los que imprescindir del maquillaje y seguir luciendo buena cara dando un descanso a la mirada.





¿Las opciones? Variadas. Desde las clásicas extensiones de pestañas, pasando por el lifting (mira aquí todo lo que debes saber antes de hacértelo) o técnicas más recientes como el bótox de pestañas por la que ha optado la influencer Grace Villarreal para dar una nueva vida a sus ojos y a sus pestañas rubias, cortas y finas.

"¿Bótox de Pestañas? Mi experiencia. La semana pasada os dije que me iba a rizar las pestañas y que os llevaría conmigo. Aquí os dejo mi experiencia", ha escrito Grace en un IGTV en el que muestra todo el proceso mientras resuelve algunas dudas junto a la Makeup Artist y Hairdresser Maria Salud.

La técnica se basa en una permanente de cada pelito y un posterior tinte muy sutil y suave que se realiza sobre la propia pestaña. Esto hace que se densifiquen al instante y consigan una mayor curvatura. Todo de forma natural y sin apelmazamientos dramáticos.

"El tratamiento suele durar de un mes a un mes y medio y no te daña las pestañas. Nosotros calculamos que hasta dentro de dos meses mínimo no se puede volver a repetir. Si se abusa del tratamiento la pestaña sí sufrirá" ha explicado la experta que las hace en el Salón Moncho Moreno. Grace ha explicado que el resultado es muy natural y que no queda nada exagerado. Por otra parte también ha contado que el proceso no es doloroso pero que sí es algo molesto por el proceso que dura una hora apróximadamente.