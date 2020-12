10 dic 2020

Junto al contorno de ojos favorito de las chicas francesas con el que rejuvenecen la mirada, elevamos la inspiración para el cuidado de una de las zonas más delicadas del rostro con la rutina de las coreanas para combatir arrugas, ojeras y bolsas, y complementar así sus cremas hidratantes imprescindibles para conseguir una cara lisa y suave.

La obsesión de belleza coreana por lucir un cutis unificado y con efecto Photoshop ha llevado a las firmas a crear los mejores cosméticos para conseguirlo.

Video: Cuatro cremas de cosmética coreana para una tez lisa y suave

Uno de los pasos que nunca se saltan las amantes de la K-Beauty es la del uso de unos parches de hidrogel que se adhieren a la zona para que todos los activos penetren de forma rápida y fácil y hagan su efecto.

Los ojos de panda desaparecerán gracias a ingredientes como los de los parches Panda Gold Hydrogel Eye Patch de Look at me (14,90 euros en Planet Skin), que contienen colágeno hidrolizado y frutos rojos para hidratar el contorno, reducir las bolsas y las ojeras, prevenir los signos del envejecimiento, mantener la elasticidad de la zona y protegerla de los rayos más dañinos del sol. Utilízalos después de la limpieza facial y déjalos actuar de 15 a 20 minutos. Para terminar, retíralos y realiza un pequeño masaje hasta la total absorción del producto.

El siguiente paso no es otro que el de aplicar la máxima hidratación con un contorno de ojos. El secreto de las coreanas radica en los ingredientes elegidos para transformar e iluminar la mirada. ¿Su mejor apuesta? La vitamina C y la niacinamida, que se encargan de dar brillo, de unificar la zona y de combatir la pigmentación desigual. ¿Nuestra apuesta? Vita C Bright Eye Cream de la firma coreana Coxir (19,90 euros en Planet Skin). Un tratamiento antiarrugas y antimanchas que combate la mirada cansada y apagada de inmediato.