13 dic 2020

Envidiamos y mucho los rituales de belleza de las coreanas y el resultado que dejan en su piel y en el pelo. Por ello, recurrimos en muchas ocasiones a marcas que tienen productos cosméticos formulados como los que usan ellas. Hace unos días, nos enamorábamos de las cremas hidratantes para conseguir una cara lisa y suave sin maquillaje y de cómo cuidaban su contorno de ojos. De hecho no somos las únicas. Victoria Beckham sigue un ritual de belleza coreano para quitarse años de encima y Blanca Suárez usa una mascarilla coreana para tener un efecto lifting. Desde la redacción hemos copiado a la actriz y hemos encontrado una marca que tiene disponibles varias para todos los gustos y necesidades.

La última tendencia entre las aficionadas a la cosmética corena son las sheet mask. También conocidas como mascarillas sábana, son láminas de tejido impregnadas con concentrados activos destinados a tratar alguna necesidad concreta de la piel de una forma sencilla, rápida y efectiva. Unas mascarillas que tiene la marca Oh K! que están fabricadas con materiales suaves que se adaptan perfectamente al rostro y ayudan a la absorción de sus ingredientes y activos: vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, etc. ¡Y además son súper divertidas! Hay modelos para todo tipos de piel y de necesidades. Y no solo para el rostro.

1. Rostro

Es una mascarilla de tela con baya de açai de tejido con fibras súper suaves que está impregnada con un sérum rico en açai, que destaca por su poder antioxidante, y vitamina C. Es de hidrogel con ácido hialurónico, vitamina B3 y algas marinas. Está formulada con una combinación de ingredientes marinos botánicos, ácido hialurónico y vitamina B3, esta mascarilla de hidrogel en dos piezas ayuda a mejorar el tono de la piel y la elasticidad. Cuesta 5,99 euros.

2. Pelo

La mascarilla para el pelo de Oh K! hidrata y nutre el cabello desde la raíz hasta las puntas gracias a un tratamiento intensivo acondicionador de dos pasos. Cuesta 5,99 euros.

3. Pies

Esta mascarilla para los pies proporciona un efecto peeling gracias a los ácidos naturales de frutas, proporcionando una exfoliación suave y eliminando la piel muerta. Cuesta 8,99 euros.

Estas mascarillas son de un solo uso y hay que dejarlas actuar durante 10-20 minutos y retirarlas sin necesidad de aclarado, lo que permitirá que los activos se sigan absorbiendo a lo largo del día o de la noche. Las puedes encontrar en tiendas como Primor. ¡Qué ganas de probarlas!