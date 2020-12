14 dic 2020

Sin duda alguna las coreanas son las mujeres más preocupadas por la apariencia de su piel y las que invierten más tiempo en su limpieza y cuidado diario. Y, aunque lucir una dermis impoluta es su objetivo, las tendencias de la apariencia final de su cutis van cambiando paulatinamente. La primera en llegar fue la glass skin, donde el objetivo era presumir de luminosidad por doquier, este verano apareció la mochi skin, con una apariencia hidratada, ultrasuave y joven, pero sin brillo tan obvio. Ahora hace su aparición estelar el slugging skincare, que consiste en aplicar vaselina en la cara para hidratar las pieles más secas.

Esta técnica consiste en terminar la rutina de belleza facial diaria aplicando un poco de vaselina –la cantidad equivalente a el tamaño de un guisante es suficiente– sobre la cara. De este modo sella los cosméticos que has extendido previamente, haciendo que trabajen con más intensidad mientras duermes, evitando la pérdida de agua y manteniendo la humedad de la piel. Además, proporciona un plus de hidratación, haciendo desaparecer la tirantez propia del cutis en invierno, debido al frío y a los cambios bruscos de temperatura.

Healing Ointment de CeraVe (37,65 €). Vaselina pura de Vaseline (2,50 €). pinit

La vaselina evita el 99% de la pérdida de agua transepidérmica sin ocluir el 100% de la piel para no producir una barrera impermeable, que no es aconsejable, y permite que la piel repare su barrera, mostrando un mejor aspecto por la mañana, al retirar la capa del producto. Eso sí, es mejor que evites este método si tu piel es grasa o sufres de acné, ya que este es un ingrediente oclusivo, que no le vendrá nada bien a tu rostro.