16 dic 2020

"La gente pensaba que era gilipollas", nos decía Josie sobre cómo había cambiado su imagen tras su paso por 'MasterChef Celebrity'. Porque, a pesar de no haber sido el ganador del programa, sí es uno de los triunfadores mediáticos, ya que se ha convertido en un fenómeno de masas al que le han salido numerosos proyectos. ¿El primero? Poder crear su propia bruma facial junto a Mi Rebotica. Un producto imprescindible en su día a día junto a otros trucos de belleza que él mismo nos ha confesado.

La bruma divina

"Un dermatólogo cuando tenía 16 años y me dijo que tenía que cambiar las rutinas y me dijo que el desayuno de mi piel nada más levantarme tenía que ser un agua de belleza, que no podía darle agua del Cana de Isabel II, porque no es buena para la piel, necesita un agua con principios activos", explicó Josie sobre cómo había empezado a usar este producto. Un gesto que con el foco de la televisión se ha hecho viral y ya es una seña de identidad del estilista. "Es la pieza fundamental del desarrollo de mi cutis", afirma explicando que gracias a ella ha conseguido una súper hidratación en su rostro que ha sorprendido hasta a los más expertos de belleza. "Es una cantimplora de hidratacion para mi cara y sus efectos se notan desde la primera pulverización", añade.

Josie se mostró encantado con el resultado de esta bruma que ha creado junto a Mi Rebotica y que reúne todo lo necesario e importante para él. Porque incluye activos antioxidantes, calmantes y regeneradores cuyas propiedades aportan a la piel del rostro una sensación de vitalidad y confort. Además, su alto contenido en aloe vera, glicerina y ruibarbo, hidrata, refresca la piel, previene la irritación y facilita la renovación de tejidos a la vez que calma y reduce el enrojecimiento. Su acción se completa con ingredientes que protegen la piel de los procesos oxidativos, del daño fotoinducido y de la luz emitida por las pantallas. Cuesta 21,95 euros y está a la venta en farmacias y en la web de Mi Rebotica.

Una crema para el cuello y el escote

"Podría sustituir la bruma por mi crema hidratante facial habitual, pero no puedo pasar sin una crema de cuello y escote, para mi es la más importante", dice refiriéndose a una crema tensora y reafirmante para esta zona. "Si hay que simplificar al máximo una rutina de belleza con estos dos productos sería suficiente. Eso sí, yo me pongo de todo", dice entre risas.

Un sérum reafirmante de cuerpo

"También veo imprescindible un sérum reafirmante de cuerpo, es que van pasando los años y el neceser se hace más grande", añade sobre otro 'must have' en su rutina de belleza. Josie se declara fan de este de Mi Rebotica que formulado a base de extractos naturales tensores que reafirma, remodela y eleva los tejidos corporales, en especial los de senos, brazos y glúteos (25,95 euros).

Tres productos que no pueden faltar nunca en la rutina de belleza y a los que añade pequeños trucos como "cambiar de tratamiento cada tres meses", ya que explica que la piel se acostumbra a esos efectos y es conveniente ir modificando de productos. También ha confesado que guarda muchos cosméticos en la nevera para ayudar a que se mantengan y sean más efectivos: "En mi nevera hay más cremas que alimentos". Y por último, ha aconsejado la mantequilla de hierbas como el desmaquillante perfecto.