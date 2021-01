10 ene 2021

Desde que llevamos la mascarilla todo lo vemos con otro punto de vista. Y nosotros mismos somos vistos de forma diferente, ya que una parte importante del rostro queda reservada a la imaginación. Ahora más que nunca, los ojos lo dicen todo; de hecho, según el estudio Beauty and the mask, realizado por la Universidad de Pensilvania (EE.UU.), si solo se nos ve el tercio superior de la cara parecemos, en general, más atractivos. Así que razón de más para cuidar esta zona tan sumamente sensible, porque tiene una piel cinco veces más fina que la del rostro y no cuenta con glándulas sebáceas, lo que explica que sea propensa a la sequedad. Por todo ello, se impone una batería de cuidados para atacar los tres principales problemas que afean el contorno de ojos.

1. LA MER. The Eye Concentrate (195 €). 2. LANCÔME. Rénergie Yeux Multi-Lift Ultra (74,50 €). 3. DIOR. Capture Total C.E.L.L. Energy (69 €). 4. ISDIN. Vital Eyes (44,95 €). pinit

Sea cual sea tu problema concreto, en todos los casos la consigna es usar a diario –al menos dos veces, según los expertos, que recomiendan incluso una tercera– un contorno de ojos adecuado a cada necesidad y aplicárselo correctamente. Y esto es importante porque no siempre lo hacemos. “Hay que realizarlo dando pequeños toquecitos desde el canto interno al externo del ojo con el dedo índice y el corazón. Es como una especie de tecleteo. Conviene, además, elegir cosméticos que contengan vitaminas K y C, pues activan la microcirculación en esta zona y contribuyen a que tenga mejor calidad y luminosidad”, aconseja el doctor Fernández.

Video: ¡Di adiós a las ojeras y arrugas a los 50! 8 contornos perfectos para rejuvenecer tu mirada

Y si quieres una solución más rápida y eficaz, siempre puedes acudir a la medicina estética. Ahora es el mejor momento para decidirse. “La demanda de distintos tratamientos para la zona del contorno de ojos ha aumentado durante esta pandemia en un 25%. La toxina botulínica y el ácido hialurónico son los métodos preferidos para corregir las ojeras profundas; los tratamientos de mesoterapia o nanosoft se utilizan para las arruguitas de los párpados inferiores y el láser de plasma, para mejorar el excedente de piel del párpado superior”, concluye la cirujana Virtudes Ruiz.

1. TEOXANE. R[II] Eyes (78 €). 2. PERRICONE MD. Eyelid Lift Serum (99 €). 3. FILORGA. Global-Repair Eyes & Lips (79,90 €). 4. ESTÉE LAUDER. Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Eye Serum (275 €). pinit

Ojeras

Se forman por un aumento en la coloración del párpado inferior o por una atrofia grasa en la zona, apunta la cirujana Virtudes Ruiz. “Dormir ocho horas y seguir unos hábitos de vida saludables las minimizará”, añade José Manuel Fernández, director médico de Centre Mèdic i d’Estètica.

Bolsas

Como explica el doctor Fernández, son una herniación de la grasa que almohadilla el globo ocular, que con los años va empujando hacia fuera el párpado inferior. “Además, algunas mascarillas aprietan mucho y dificultan el drenaje linfático, lo que provoca unos ojos más hinchados”, señala.

Arrugas

El paso del tiempo, los gestos de expresión continuados de esta zona y la pérdida de colágeno y elastina provocan líneas de expresión marcadas y las temidas patas de gallo. Rejuvenecer esta zona resta años al conjunto del rostro.

1. BELLA AURORA. K-alma (20,26 €). 2. THE INKEY LIST. Caffeine Eye Cream (9,99 €, solo en Sephora). pinit

El arco de triunfo

La mirada no son solo unos ojos bonitos y cuidados; en ella influye muchísimo el diseño de las cejas, que tienen un poder expresivo extraordinario. Desde hace años, se imponen pobladas y levemente definidas. Si tienes calvas o son muy finas, ahora tienes un arsenal para corregirlas o engrosarlas, desde lápices que dibujan trazos de forma natural hasta fórmulas que depositan microfibras para conseguir un relleno tridimensional, o tratamientos que estimulan su crecimiento.