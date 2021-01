29 ene 2021

No es que seamos adictas a la limpieza, pero quién no haya inspirado fuerte la fragancia fresca que desprende la colada -especialmente las sábanas-, el posterior planchado y las pastillas de jabón que usaban nuestras abuelas para lavar la ropa, miente. Y no hay nada mejor que evocar esa sensación una y otra vez -¡sin perder la cabeza con las lavadoras!- con uno de estos perfumes con olor a limpio (a la altura de la crema hidratante que huele a limpio) que son altamente adictivos y perfectos para llevar a diario. Sí, todo el mundo te preguntará qué perfume llevas puesto.

Cuatro aromas con mucha personalidad por los que hasta la mismísima Isabel Preysler abandonaría su perfume floral favorito. Sin olvidarnos de la Reina Letizia, que conquistarían su perfeccionismo más puro y por supuesto, su olfato, a pesar de llevar usando un clásico perfume de lujo media vida.

1. Mugler Cologne Eau de Toilette. No es el número uno en ventas de la firma y muchos la consideran como la fragancia más aburrida de la colección. Eso sí, se dice que este perfume creado por el perfumista Alberto Morillas en 2001, es un capricho del propio Thierry Mugler con el que buscaba rememorar un jabón de la infancia. Cierto o no, lo que tenemos claro es que su composición cumple con ese olor impoluto que se busca en este tipo de aromas. Pertenece al grupo olfativo Aromático Hespéride y deja una sensación última de frescor irresistible. Todo gracias a su corazón de Azahar, a la salida de Bergamota, Cítrico, Nerolí , Petit Grain y a su fondo de Almizcle. En Douglas está rebajado de 84,95 euros a 49,95 euros/300 ml.

2. Eau Parfumee Au The Blanc de Bvlgari. Un perfume íntimo, suave y delicado creado por Jacques Cavallier en 2003. Desde entonces lleva conquistando el olfato de los amantes del olor a limpio. Es unisex y es perfecto para llevar a diario y proyectar calma, relajación y armonía. Empezando por su frasco y siguiendo por su composición con acordes de Té Blanco y Ambreta en el corazón, junto a la salida de Artemisia y Pimienta más el fondo de Almizcle y Ámbar Amaderado. Encuéntralo con descuento en Douglas por 54,95 euros/75 ml.

3. Infusion d'Iris de Prada es un perfume icónico que sorprende por la versatilidad de sus olores. La propia perfumista Daniela Andrier dice de esta fragancia que busca recrear "el aroma fresco de las sábanas de lino ajadas y de la piel desnuda". Con esta presentación resulta irresistible no rendirse a su salida con notas de Mandarina, Gálbano, Naranja y Azahar, que conducen a un corazón repleto de Iris, Cedro y Vetiver. En el fondo, notas de Incienso y Benjuí. (69,95 euros/100ml en Douglas).

4. Eau de Parfum Blanche de Byredo. ¿A qué huele el color blanco? Este perfume creado por Ben Gorham es una oda a la pureza de este color y al aroma fresco e impoluto que desprende una camisa blanca o una sábana blanca.

"La idea en cuanto a 'Blanche', como su nombre sugiere, está construída alrededor de mi percepción del color blanco. Por primera vez hice una fragancia con una persona concreta en mi mente. Quería capturar su lado inocente y puro con una fragancia casi transparente en naturaleza. Blanche también representa una apreciación por la belleza clásica. La fragancia es pura y simple en estructura, pero extrema en carácter", explica el perfumista. Destaca por su toque cítrico del neroli en contraste con la madera blanca y el almizcle. En abanuc.com por 187 euros/100ml.